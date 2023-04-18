 

Мнение: Почему отменили Бессмертный Полк

18.04.2023, 23:45, Разное
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Непобедимая Армата, 2015

Сначала пошла волна отмен “парадов победы” в Крыму и во всяких прифронтовых городах, потом дело дошло и до отмены “Бессмертного полка” – причем в этот раз не точечно, “там, там и там”, а как-то сразу и везде. Отменить бы уж заодно таким же образом и сами парады – нет, на это не рискнули, будут, стало быть, и дальше ломать комедию. Интересно, а Армату на параде пустят? Нет? Странно, а в 2015 году пускали.

Но интересно все ж – а почему “Бессмертный полк” настолько тотально и сильно заранее отменили? Это ж, согласно легенде, духовный порыв и самодеятельность народных масс… Основная версия – опасаются “провокаций”; но вот только каких?

Возможно, главная “провокация”, которой реально опасаются власти, идет изнутри, а не “снаружи” – со стороны злокозненной Украины, ЦРУ и блока НАТО. Дело в самом содержании шествия, суть которого в том, что родные и близкие несут на древках фотографии своих погибших на войне родных и близких (чтя таким образом их память). Ведь что, если люди со всех концов страны выйдут в очередной раз на это “шествие Бессмертного полка” – только понесут над собой портреты не своих дедов и прадедов, а своих мужей, сыновей, братьев и отцов, погибших за последний год с лишним?

Видимо, такая перспектива показалась властям чрезвычайно мрачной. И даже придающей всем траурным процессиям по всей РФ какой-то иной, не праздничный смысл. Деды-прадеды – это одно, к тому ж с ними ясно, что погибли они, защищая свою Родину и в итоге победив. А когда история еще длится, и конец ее в тумане…

Так что нет. Запретили от греха подальше. Страшно стало.

Источник: Размышления вольного социолога


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