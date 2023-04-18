 

Между двумя затмениями: как избежать проблем с 20 апреля по 5 мая

18.04.2023, 23:42, Новости дня
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В четверг, 20 марта, начнется период серьезных перемен. Вплоть до 5 мая россияне окажутся под влиянием коридора мощнейшего астрономического явления – коридора затмений. В данный отрезок времени можно будет наблюдать как солнечное, так и лунное затмение.

Во время коридора затмений в жизни каждого из нас могут произойти очень важные события: и положительные, и отрицательные. Очень важно при этом избежать проблем. Что делать в период с 20 апреля по 5 мая, объяснила астролог Ирина Орлова.

Конечно, большое значение во время солнечного и лунного затмений будет иметь гороскоп. Как утверждают мистика, именно от расположения и звезд зависит судьба человека. Меж тем, независимо от даты рождения, существуют общие рекомендации и правила для людей, оказавших между двумя затмениями.

Прежде всего россиянам следует быть внимательными к себе и окружающим событиям. С 20 апреля по 5 мая они могут получить из космоса важные знаки, уверена астролог. Речь идет как о случайно услышанных фразах, так и о вещих снах.

При этом важно не сопротивляться происходящим событиям. Однако астролог призывает не спешить с принятием решений. Как гороскоп влияет на нашу судьбу, так и затмения могут повилять на сознание. Лучше всего не рубить с плеча и дождаться окончания коридора затмений.

Аналогично не стоит переходить даже от принятых решений к действиям. По словам астролога, вместо этого лучше больше думать и анализировать. И, наконец, очень важно сохранять мир, то есть избегать конфликтов во время солнечного и лунного затмения. Не стоит с 20 апреля по 5 мая вестись на провокации.


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