 

Reuters – слова президента Бразилии об ответственности США за конфликт на Украине возмутили Белый дом

18.04.2023, 23:33, Новости дня
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В Белом доме критично отреагировали на высказывания бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, заявившего о том, что США провоцировали конфликт на Украине, поставляя вооружения Киеву, пишет Reuters. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал предположения бразильского лидера «неверными». Между тем глава российского МИД Сергей Лавров выразил Луле да Силве благодарность за его стремление к мирному решению конфликта на Украине.


AP

Слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что США провоцировали конфликт на Украине поставками вооружений, вызвали критику со стороны Вашингтона, пишет Reuters. При этом глава российского МИД Сергей Лавров в ходе своего визита в Бразилию выразил благодарность бразильскому лидеру за его стремление к мирному урегулированию украинского кризиса.

Издание напоминает, что Лула да Силва предложил свои посреднические услуги в рамках урегулирования конфликта на Украине. Его предложение основано на бразильской традиции невмешательства и открытой дипломатии. В то же время высказывания Лулы да Силвы о необходимости прекращения поставок вооружений Украине вызвали раздражение у многих западных стран, пишет Reuters. Издание напоминает, что после своего визита в Китай бразильский лидер заявил о том, что «США должны перестать подпитывать конфликт и начать говорить о мире».

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что высказывания Лулы да Силвы «просто неверны», а «предположения о том, что США и ЕС каким-то образом не заинтересованы в мире или разделяют ответственность за начало конфликта», не соответствуют действительности.

Пока среди западных лидеров инициативу Бразилии поддержал Эммануэль Макрон, пишет Reuters. При этом многие европейские дипломаты критично отозвались о призыве прекратить поставлять вооружения Киеву. По словам одного из европейских послов в Бразилии, остановка поставок оружия лишит украинцев права на самозащиту и будет равносильно выступлению на стороне России. Издание напоминает, что в начале этого года Бразилия отказалась поставлять Украине свои вооружения. 


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