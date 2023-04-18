Дело о шпионаже: американского журналиста оставили под стражей.

Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест Гершковича и оставил его в СИЗО до 29 мая. Заседание суда прошло в закрытом режиме. На него пустили некоторых российских и зарубежных журналистов. Также на заседании присутствовала посол США в РФ Линн Трейси, отмечает «Коммерсант». Трейси вновь призвала освободить Гершковича и назвала обвинения в его адрес безосновательными.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта, затем его перевезли в Москву и арестовали. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину он не признает.

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