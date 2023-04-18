Мнение: Почему отменили шествие?

Шествия «Бессмертного полка» 9 мая 2023 года не будет. Потому что «решили уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире». Мол, автомобилисты могут «разместить празднично украшенные портреты ветеранов на задних или задних боковых стеклах». А пешеходы могут «прикрепить фотографии героев своих семей к одежде», чтобы «не расставаться с ними в течение всего дня».

Недоумеваю, кому помешали портреты павших в годы Великой Отечественной? Почему отменили шествие? Из соображений безопасности? Правоохранительные органы не берутся гарантировать, что на шествие не проберутся украинские диверсанты?

Или из опасений, что россияне в городах и весях страны могут выйти на шествие с портретами погибших в ходе специальной военной операции России на Украине?

На снимках: шествие «Бессмертного полка» в Москве 9 мая 2022 года, фотографии отсюда

Цитаты – отсюда.

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