Рваные джинсы снова в тренде: как элегантно стилизовать модный наряд весны женщине за 50

Наверняка вы и не заметили, что рваные джинсы в течение какого-то времени переставали быть модными. Но сейчас они проживают свое перерождение и снова в тренде. Весна – это самое время сочетать их с модными вещами из вашего гардероба, чтобы выглядеть непревзойденно. Более того, рваные джинсы отлично подходят и женщинам за 50, если они достаточно уверены в себе и не считают, что возраст – это повод отказываться от каких-то образов, которые порой бывают яркими.

С джемпером оверсайз и элегантными босоножками

Этот наряд отлично подойдет, если вам нужно создать повседневный образ, соответствующий моде. В нем вы будете чувствовать себя максимально комфортно, а теплый объемный джемпер не позволит вам замерзнуть. Для того чтобы сделать образ еще более элегантным, следует дополнить его утонченными босоножками на высоком каблуке. Не лишними будут еще и солнцезащитные очки в массивной оправе, которые сделают вас более элегантной.

С блузой

Рваные джинсы можно сочетать, кажется, практически с чем угодно, даже с блузой в ярком цвете. Все, что вам будет нужно, подобрать обувь и аксессуары.

С рубашкой оверсайз

Если вы хотите выбрать одежду, в которой будете чувствовать себя легко и свободно, надевайте свои любимые рваные джинсы с рубашкой оверсайз.

Со шпильками контрастного цвета

Джинсы оверсайз смотрятся прекрасно и со шпильками красного цвета. Вы можете надеть сверху сюртук в восточном стиле, а также подобрать пушистую сумочку, которая дополнит ваш образ и сделает его более многогранным.

С американкой

Сочетайте рваные джинсы с американкой, и вы будете выглядеть максимально органично. Кроме того, добавьте еще больше слоев, чтобы вам было не только тепло, но и чтобы сделать образ более визуально интересным. Наденьте ковбойские сапоги, возьмите объемную сумку через плечо и отправляйтесь на прогулку по городу.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

С бомбером металлического цвета

Сегодня в тренде не только рваные джинсы, но и цвет металла. Интегрируйте его в свой образ через элегантный бомбер, который можно дополнить базовой футболкой и минималистичными украшениями.

С удлиненной рубашкой

Наверняка вам кажется, что джинсы должны быть классического синего цвета. Но если вы хотите сделать свой образ необычным, выберите белую пару, которую можно будет сочетать с удлиненной рубашкой.

В сочетании с рубашкой с принтом

Принты сегодня успели отметиться в каждом элементе женского гардероба. Почему бы и вам не применить к себе этот тренд: сочетайте рваные джинсы с рубашкой с ярким принтом, а также дополните наряд удобными кроссовками. Подверните джинсы, дополнив их таким образом манжетами, и вы привнесете в свой наряд еще больше интереса.

С сандалиями и рубашкой с запахом

Готовиться к лету необходимо уже сейчас. Но в столь изменчивую погоду уже можно носить джинсы, иногда дополняя их сандалиями. Вы можете выбрать вьетнамки, которые будут иметь столь популярный сегодня землистый цвет. Такой наряд просто просит того, чтобы его дополнили рубашкой с запахом. Отлично, если она будет сшита из шелка, что позволит создать контраст между легким верхом и низом из денима.