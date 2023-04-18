Пикси по-прежнему в моде: трендовые разновидности для дам старше 50

Модные стрижки пикси для женщин старше 50 лет, как правило, бывают короче на затылке и по бокам и длиннее на макушке. Важные преимущества этой короткой прически в том, что она подходит для любой текстуры волос и не требует особого ухода.

Пикси — это нестареющий стиль, не зависящий от возраста. Она выглядит очень эффектно и может добавить объема волосам. Поэтому эта стрижка – один из лучших вариантов для женщин после 50 лет. В этом возрасте волосы становятся тоньше, а пикси позволит прическе выглядеть более пышно. Дерзкая короткая прическа вносить в стиль зрелых женщин новизны.

Вот несколько удачных вариантов модной стрижки пикси для женщин от 50 лет.

Лохматая пикси на золотисто-бронзовых волосах

Лохматая пикси смотрится очень эффектно на женщинах старше 50. Особенно выигрышно она выглядит на волосах золотисто-бронзового цвета. Многослойная стрижка обеспечивает естественный объем, что придает образу больше жизни.

Колючая белая пикси с небрежной макушкой

Такая прическа сейчас является очень модной. Иметь дерзкий вид после 50 совсем не возбраняется. Нужно сделать стрижку пикси с мягкой текстурой и многослойной макушкой. Для укладки использовать средство подъема волос у корней и немного текстурной пасты.

Многослойная пикси с закругленной челкой, обрамляющая лицо

Такая прическа может стать оптимальным выбором для женщин за 50. Чтобы выглядеть наилучшим образом, нужно убедиться, что слои равномерно обрамляют лицо. Для укладки использовать текстурирующий крем, чтобы придать кончикам более четкий вид. Придать дополнительный объем поможет мусс.

Пикси на светлых волосах с андеркатом

Такой вариант – идеальный выбор для блондинок старше 50 лет. Она хорошо подойдет дамам, которые хотят изменить свой образ без ущерба для стиля. Эта неподверженная времени стрижка позволит шагать в ногу с модными тенденциями и придаст образу легкий вид. Она лучше всего подходит для средних волос, которые имеют естественную текстуру или волнистость. Для укладки сушить феном с использование круглой щетки, чтобы получить дополнительный объем. Затем для придания волосам подвижности нанести текстурирующий гель. Для фиксации прически использовать лак.

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Ледяной блонд с рваной челкой

Пикси выглядит очень стильно с рваной челкой, а ледяной блонд придает объема и текстуры. Также следует подумать о смене одежды и макияжа, так как этот цвет волос может изменить оттенок кожи.

Взъерошенная пикси с челкой

Взъерошенная пикси с челкой на темных волосах – это женственно, модно и стильно. Особенно эта стрижка понравится тем женщинам, у которых от природы вьющиеся волосы. Эта прическа заметно оживит натуральные кудри.

Пикси на сине-фиолетовых волосах

Это креативный способ изменить классический стиль. Женщины старше 50 могут выбирать оттенки в зависимости от цвета лица и в зависимости от личного вкуса.

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Серебристая пикси с баками

Эта милая прическа отлично подходит для дам старше 50 лет, которые хотят сохранить свой естественный цвет волос. Следует обратить внимание на текстурированную пикси, которую можно укладывать ровно по бокам.

Удлиненная пикси с волосами, зачесанными на бок

Этот дерзкий молодежный стиль будет хорошо смотреться и на зрелой женщине благодаря эффектно уложенной челке.

Шикарная прическа с тонкой челкой (главное фото)

Это и дерзкий, и в то же время изысканный способ выразить свою индивидуальность. Для укладки дома можно использовать тепло и сухую укладку, а также гели и пасты.