Мнение: Сколько работали до и после революции, Ленин о русском варварстве и Кейнс о советской экономике

1. Блогер blog-10101 цитирует известного советского академика, экономиста Станислава Струмилина, современника Ленина и Сталина, который пишет, что до революции русские рабочие имели больше выходных и в целом больше отдыхали, а вот после революции времени на отдых стало меньше из-за сокращения числа праздников, роста сверхурочных работ и невозможности уйти в отпуск. Что, впрочем, было незамедлительно «скомпенсировано» ростом болезней, простоев и прогулов рабочих (ссылка):



Средний номинальный рабочий год русского фабрично-заводского предприятия по массовому обследованию 1900 г., охватившему свыше миллиона рабочих, составлял всего 264 рабочих дня. На праздники, стало быть, приходилось до 101 дня. За время мировой войны 1914 — 1916 гг. рабочий год предприятия у нас, по-видимому, несколько увеличился. По массовым данным Москвотопа для центральнопромышленных губерний он достигал в 1914 г. 268, в 1915 г. — 271 и в 1916 г. — 276 дней, в среднем 272 дня, стало быть, на праздники в эти годы падает на круг около 93 дней. После Октябрьской революции по нормам советского законодательства рабочий год увеличен до 300 дней. Число легальных праздников, таким образом, составляет около 65 в год. Фактически же празднуют у нас за последнее время еще меньше, так как и часть праздничного времени используется — с оплатой в полуторном размере — для сверхурочной работы. Так, по данным ЦСУ, число фактически использованных праздников за сентябрь — декабрь 1919 г. по шести губерниям составляло 4,2 дня в месяц, что дает всего 50 дней на 1 рабочего в год.

Таким образом, за счет увеличения праздников после революции никакого понижения нормы использования рабочего времени не произошло.

Правда, советское законодательство наряду с праздничным отдыхом установило еще право двухнедельного отпуска для всех трудящихся, благодаря чему легальный срок отдыха повышается для каждого работника с 65 до 77 дней в год, а легальный рабочий год соответственно сокращается до 288 дней. Но и за этим сокращением мы имеем все же после революции на 16 дней, или 6%, более длинный рабочий год, чем в 1914—1916 гг. (272 дня). К этому еще нужно прибавить, что фактически на легальные отпуска, по данным конца 1919 г., падало всего 0,3 рабочих дня в месяц, что дает меньше четырех дней в год на каждого рабочего вместо 12. Говоря иначе, можно думать, что значительная часть рабочих пока еще не пользовалась по разным причинам своим правом отпуска.

2. Читатели указали на письмо Ленина, в котором он прямым текстом называет русских «полуварварами» (ссылка). Если вы захотите ознакомиться с оригиналом письма, чтобы убедиться в его подлинности, вы сможете сделать это во втором фонде РЦХИДНИ (ссылка).



Дорогой товарищ Бела Кун!

Возвращаю рукопись. Работа жалкая. Мне приходилось очень часто делать пометку: «Чушь». Слишком коротко? Может быть, но у меня нет времени исправлять всякую глупость. На каждом шагу чушь.

Я должен решительно протестовать против того, чтобы цивилизованные западно-европейцы подражали методам полуварваров русских.

Хотят передать публике «всю речь», а передают чушь, галиматью, путаницу. Я решительно снимаю с себя всякую ответственность за это.

Давайте пересказ общего содержания речи: это будет европейская, а не азиатская работа.

С коммунистическим приветом Ленин.

Письмо от 27 октября 1921 года, когда Ленин уже несколько лет находится у власти. Что несколько противоречит оправдательному мифу, согласно которому Ильич мол только до революции был антигосударственником, русофобом и пораженцем, а вот после революции якобы стал за Россию и русский народ.

При этом 5 декабря 1914 года, в начале Первой мировой, когда Россия сражалась с объявившей ей войну Германией, Ленин писал (ссылка):

С болью в сердце прочтет каждый сознательный рабочий подпись Горького, наряду с подписью П. Струве, под шовинистски-поповским протестом против немецкого варварства. <…>

…сознательные рабочие, которые понимают всю фальшь и пошлость этого лицемерного протеста против “варваров-немцев”, не смогут не упрекнуть автора “Песни о Соколе”. Они скажут ему: “в трудную ответственную минуту, которую переживает сейчас российский пролетариат, мы ждали, что вы будете идти рука об руку с передовыми его борцами, а не с господином Струве и К°!”

3. Блогер takoe-nebo цитирует пророческий разговор известного британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса с одним из лидеров партии большевиков, Григорием Зиновьевым (ссылка):

В 1925 году в составе делегации Кембриджского университета Кейнс побывал в СССР на праздновании 200-летия Академии наук в Ленинграде и Москве. Здесь он познакомился с советской жизнью. Он встречался со многими учеными и политиками и выступал в Госплане с докладом об экономическом положении Великобритании. По итогам своей первой поездки в СССР Кейнс написал «Краткий взгляд на Россию» (A Short View of Russia), где отрицательно оценил революционный метод решения экономических и социальных проблем.

В эту поездку Кейнс встретился с ближайшим соратником Ленина и одной из главных фигур ленинской Партии – Г.Е.Зиновьевым, он же Овсей-Гершон Аронович Радомысльский. Содержание их разговора чрезвычайно поучительно, особенно для чёткого осознания того, что коммунистическая организация экономики изначально была обречена на провал.

Цитируется по Н.П.Полетике, видному русскому историку и экономисту, профессору, автору многочисленных научных и популярных работ. Он был переводчиком на встрече Кейнса и Зиновьева во дворце Кшесинской.

Зиновьев: Я хотел бы узнать ваше мнение о перспективах нашего экономического развития. У нас наиболее важные отрасли промышленности, внешняя торговля и банки национализированы. Мы можем направлять экономическое развитие страны не по закону спроса и предложения, на основе анархии рынка, а по определенному плану, на научной основе. У нас не будет конкуренции в производстве, не будет кризисов и скачков в производстве, не будет падения производства, а лишь один ровный и постепенный подъем.

Кейнс: Советская экономика необходимо связана с мировым хозяйством, то есть с экономикой буржуазных стран Запада, это будет оказывать постоянное давление на экономику России. Так или иначе, но вы будете связаны и зависимы от мирового хозяйства. Но есть и другие факторы, которые будут действовать на ваше экономическое развитие. Вы можете составить любые планы, но как вам выполнить их, когда ваши жители не имеют никаких гарантий ни для своих прав, ни для своего имущества? Они не могут говорить свободно, не могут критиковать. Они не уверены в том, будут ли иметь завтра то, что имеют сегодня, не будет ли их имущество завтра конфисковано. При таких условиях нельзя строить длительные планы развития.

Зиновьев: Вы считаете, что мы будем зависеть от мирового хозяйства. Но как и в чем именно?

Кейнс: Вы не можете создать совершенно изолированное от остального мира хозяйство. Вам нужна техника – машины, орудия, нужен капитал. Вы можете получить необходимые средства для развития хозяйства, например, путем займов. Но вряд ли кто-нибудь сейчас вам даст заем.

Второй путь – концессии. Но при заключении договоров о концессии капиталисты навяжут вам свои условия, если все же рискнут вложить свои деньги в вашу страну. Дело с концессиями очень рискованное. Не для вас, конечно, а для капиталистов, рискующих своими деньгами.

Зиновьев: Мы свои договоры о концессиях выполняем исправно.

Кейнс: Охотно верю. Но вопрос о концессиях в вашей стране имеет еще один аспект. По договору о концессиях вы будете обеспечивать для русских рабочих достаточно выгодные условия работы. Но в этом случае русские рабочие на иностранных концессиях в России будут иметь большую зарплату и лучшие условия труда, чем русские рабочие на русских предприятиях. Что же ваши рабочие скажут, когда увидят, что у русских рабочих на иностранных концессиях условия работы лучше, чем у рабочих советских предприятий?

Или вы не будете защищать интересы ваших рабочих от иностранных капиталистов? Наконец, Россия связана с мировым хозяйством посредством торговли. Вы можете получить необходимые для экономического развития вашей страны средства лишь при условии, что ваш экспорт будет превышать ваш импорт. Если этого не будет, то у вас не хватит средств на покрытие расходов даже по обычным статьям бюджета. Россия в царское время вывозила много хлеба, вывозила и сырье для промышленности. Сможет ли хозяйство большевистской России наладить сейчас такой экспорт?

Для этого вы должны преодолеть конкуренцию США и Аргентины по вывозу хлеба и других стран по вывозу леса, льна и т.д. Это возможно лишь при условии, что ваши цены на хлеб и промышленное сырье будут ниже мировых. Если же доход от вашего экспорта будет ниже ваших расходов на импорт, вам придется внутри России прибегнуть к печатанию денег, червонец полетит вниз и обесценится.

Зиновьев: Вы рисуете чересчур мрачные картины. Мы, думаю, справимся и не дойдем до краха.

Кейнс: Только в том случае, если у вас в стране рабочие будут получать за труд значительно меньше, чем получают рабочие за границей. Или если у вас будет почти бесплатный и принудительный труд.