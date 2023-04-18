Мнение: Симпатия к Другому

Скоро я выложу в открытый доступ последний сезон фотосериала “Разморозка”.

Те, кто были на курсе “Траблшутинг” когда-то, видели его, остальные – нет.

Новый сезон тоже уже почти готов.

Если вы были на тестированиях, вы обращали внимание, что первый раздел психоалхимии называется “Разморозка” как и фотосериал.

Что такое разморозка с точки зрения поля?

Когда люди ищут “свободы”, мечтают “быть в потоке”, иметь “вдохновение”, усилить “мотивацию”, начать “движение вверх” или “движение вперед”, “измениться”, “эволюционировать”, “вырасти” и так далее, они имеют в виду подвижное, пластичное, активное состояние энергетической системы.

Когда вы активны и мотивированы, вы чувствуете, что “энергия бьет ключом”, что все внутри вас и мир вокруг вас приходит в движение. Возможно вы ощущаете, как вас “несет поток”, “поднимает на гребень волн”, как вам “везет” и другие аналогии.

Отмороженность, замороженность, застой, ледяной заслон вы чувствуете, когда все вокруг вас останавливается и у вас не хватает ни сил, ни желания.

Самый первый, самый начальный раздел психоалхимии о разморозке своих энергетических активов, своих ресурсов.

По большому счету освоения этого раздела достаточно, чтобы стать счастливым.

В замороженном состоянии человека держат неправильные настройки.

Это можно рассматривать как болезни личности, но корректней смотреть на это как на задержку в личностном развитии.

Взрослея, человек получает не только рост тела, не только развитие интеллекта, но и формирование личности.

Но если тело растет по большей части само, лишь бы удовлетворять все его потребности, интеллект развивается, в основном, благодаря коллективной культуре и системе образования, в формировании личности человек имеет достаточно большую свободу. И многие люди, используя эту свободу во вред себе, прячутся от вызовов внешнего мира в иллюзии.

Люди сами себе морочат головы, чтобы не испытывать стресса, но благодаря этому в их жизни становится все больше и больше поводов для стресса.

В фотосериале “Разморозка” на протяжении нескольких лет мы следили за любовными отношениями героев.

Среди героев есть рапаны, как называются люди с максимально плохими, то есть незрелыми, инфантильными настройками, есть рыбы, у которых настройки лучше, но все еще мало личных опор и много иллюзий, и нерыбы, у которых иллюзий нет.

Рапаны-рыбы-нерыбы – это три уровня личностных настроек от самого плохого к хорошему.

Но если вы помните, кроме уровня настроек в сериале мы еще фокусируемся на типах фрустрации.

Что такое тип фрустрации?

Это способ заморозки, а точнее способ, которым поток приспосабливается к заморозке.

Если уровень настроек влияет на степень заморозки (сильно вы фрустрированы или не очень), то природные особенности человека и в какой-то мере воспитание могут влиять на способ заморозки.

Заморозка создает плотину в ресурсе, из-за которой поток образует либо заводь, либо множество мелких потоков.

В первом случае получается фрустрация “онегин” и “рапунцель” (мужской и женский вариант).

Во втором случае – фрустрация “казанова” и “белоснежка”.

Это два основных типа фрустрации.

На что это влияет?

По большому счету не на что. На прокачку ресурса влияет только степень фрустрации, которая зависит от настроек личности и больше ни от чего.

Когда настройки становятся хорошими, никакой фрустрации не остается, и тип фрустрации, который был до этого, не имеет почти никакого значения.

Однако менять свои настройки – очень сложная работа. Корона пускает в ход 333 уловки, чтобы спрятаться от человека. Это сильный и коварный полевой монстр, особенно когда вы его регулярно кормите.

Есть другой путь: через симпатию к Другому.

Когда вы симпатизируете Другому, ваша корона становится меньше, а свои границы вы видите лучше.

К сожалению, симпатизируя другому человеку, большинство людей видят в нем Себя или Свое, то, что они хотели бы присвоить. То есть симпатия к другому остается все тем же эгоцентризмом.

Исключением является только симпатия к противоположному типу.

Такой тип чаще всего находится либо в слепой зоне (“не вижу”), либо в зоне отвращения (“ненавижу”). Поместить фокус на этот тип и рассмотреть его с интересом и симпатией сложно. Но если это удается, настройки становятся лучше.

Вот почему сериал “Разморозка” не столько про разморозку героев, сколько про разморозку читателей.

Онегин и казанова, рапунцель и белоснежка – настолько кардинально разные типы, что являются противоядием друг для друга.

КСЖ и белладонна относятся к типу онегин-рапунцель, хотя в них есть черты казанов и белоснежек.

К сожалению, наличие черт другого типа само по себе не помогает взглянуть на другой тип с симпатией.

КСЖ как и белладонны качаются между двумя своими полюсами, и находясь на одном полюсе ненавидят и презирают другой.

Для КСЖ и для белладонны помирить своих К и Ж, помирить беллу и донну значило бы поправить свои настройки.

Поэтому для них полезно смотреть с симпатией как на онегиных-рапунцелей так и на казанов-белоснежек.

Вспомните, друзья, героев сериала и расскажите, кому вы симпатизируете, кто вам не понятен, кого чаще вспоминаете. И опишите динамику. Как менялось ваше отношение к героям за время просмотров?