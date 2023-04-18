Мнение: Симпатия к Другому
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Скоро я выложу в открытый доступ последний сезон фотосериала “Разморозка”.
Те, кто были на курсе “Траблшутинг” когда-то, видели его, остальные – нет.
Новый сезон тоже уже почти готов.
Если вы были на тестированиях, вы обращали внимание, что первый раздел психоалхимии называется “Разморозка” как и фотосериал.
Что такое разморозка с точки зрения поля?
Когда люди ищут “свободы”, мечтают “быть в потоке”, иметь “вдохновение”, усилить “мотивацию”, начать “движение вверх” или “движение вперед”, “измениться”, “эволюционировать”, “вырасти” и так далее, они имеют в виду подвижное, пластичное, активное состояние энергетической системы.
Когда вы активны и мотивированы, вы чувствуете, что “энергия бьет ключом”, что все внутри вас и мир вокруг вас приходит в движение. Возможно вы ощущаете, как вас “несет поток”, “поднимает на гребень волн”, как вам “везет” и другие аналогии.
Отмороженность, замороженность, застой, ледяной заслон вы чувствуете, когда все вокруг вас останавливается и у вас не хватает ни сил, ни желания.
Самый первый, самый начальный раздел психоалхимии о разморозке своих энергетических активов, своих ресурсов.
По большому счету освоения этого раздела достаточно, чтобы стать счастливым.
В замороженном состоянии человека держат неправильные настройки.
Это можно рассматривать как болезни личности, но корректней смотреть на это как на задержку в личностном развитии.
Взрослея, человек получает не только рост тела, не только развитие интеллекта, но и формирование личности.
Но если тело растет по большей части само, лишь бы удовлетворять все его потребности, интеллект развивается, в основном, благодаря коллективной культуре и системе образования, в формировании личности человек имеет достаточно большую свободу. И многие люди, используя эту свободу во вред себе, прячутся от вызовов внешнего мира в иллюзии.
Люди сами себе морочат головы, чтобы не испытывать стресса, но благодаря этому в их жизни становится все больше и больше поводов для стресса.
В фотосериале “Разморозка” на протяжении нескольких лет мы следили за любовными отношениями героев.
Среди героев есть рапаны, как называются люди с максимально плохими, то есть незрелыми, инфантильными настройками, есть рыбы, у которых настройки лучше, но все еще мало личных опор и много иллюзий, и нерыбы, у которых иллюзий нет.
Рапаны-рыбы-нерыбы – это три уровня личностных настроек от самого плохого к хорошему.
Но если вы помните, кроме уровня настроек в сериале мы еще фокусируемся на типах фрустрации.
Что такое тип фрустрации?
Это способ заморозки, а точнее способ, которым поток приспосабливается к заморозке.
Если уровень настроек влияет на степень заморозки (сильно вы фрустрированы или не очень), то природные особенности человека и в какой-то мере воспитание могут влиять на способ заморозки.
Заморозка создает плотину в ресурсе, из-за которой поток образует либо заводь, либо множество мелких потоков.
В первом случае получается фрустрация “онегин” и “рапунцель” (мужской и женский вариант).
Во втором случае – фрустрация “казанова” и “белоснежка”.
Это два основных типа фрустрации.
На что это влияет?
По большому счету не на что. На прокачку ресурса влияет только степень фрустрации, которая зависит от настроек личности и больше ни от чего.
Когда настройки становятся хорошими, никакой фрустрации не остается, и тип фрустрации, который был до этого, не имеет почти никакого значения.
Однако менять свои настройки – очень сложная работа. Корона пускает в ход 333 уловки, чтобы спрятаться от человека. Это сильный и коварный полевой монстр, особенно когда вы его регулярно кормите.
Есть другой путь: через симпатию к Другому.
Когда вы симпатизируете Другому, ваша корона становится меньше, а свои границы вы видите лучше.
К сожалению, симпатизируя другому человеку, большинство людей видят в нем Себя или Свое, то, что они хотели бы присвоить. То есть симпатия к другому остается все тем же эгоцентризмом.
Исключением является только симпатия к противоположному типу.
Такой тип чаще всего находится либо в слепой зоне (“не вижу”), либо в зоне отвращения (“ненавижу”). Поместить фокус на этот тип и рассмотреть его с интересом и симпатией сложно. Но если это удается, настройки становятся лучше.
Вот почему сериал “Разморозка” не столько про разморозку героев, сколько про разморозку читателей.
Онегин и казанова, рапунцель и белоснежка – настолько кардинально разные типы, что являются противоядием друг для друга.
КСЖ и белладонна относятся к типу онегин-рапунцель, хотя в них есть черты казанов и белоснежек.
К сожалению, наличие черт другого типа само по себе не помогает взглянуть на другой тип с симпатией.
КСЖ как и белладонны качаются между двумя своими полюсами, и находясь на одном полюсе ненавидят и презирают другой.
Для КСЖ и для белладонны помирить своих К и Ж, помирить беллу и донну значило бы поправить свои настройки.
Поэтому для них полезно смотреть с симпатией как на онегиных-рапунцелей так и на казанов-белоснежек.
Вспомните, друзья, героев сериала и расскажите, кому вы симпатизируете, кто вам не понятен, кого чаще вспоминаете. И опишите динамику. Как менялось ваше отношение к героям за время просмотров?
Источник: Эволюция
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