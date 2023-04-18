Мнение: О деликатном и аккуратном «сливе» украинского контрнаступа… Зрада откуда не ждали?

Похоже, «утечки» и «сливы» из Пентагона были не напрасны. Более того, они, вероятно, были целенаправленны и даже контролируемы — с одной очень важной целью. Аккуратно «слить»… Нет, не дезу российскому Генштабу насчёт весеннего (вар.: летнего или осеннего) украинского «Большого Контрнаступление», а… сам этот контрнаступ, чреватый запредельными рисками даже в случае успеха, и тем более — в ситуации провала.

Этот посыл был понят верно, и теперь западные тинк-тенки говорят о новой стратегии Запада по Украине. Попутно… снижая ожидания от исхода украинской военной кампании 2023 года.

Вот характерный пример.

После всех уверений, что #Украина «прекрасно держится», контролируя только 85% «своей» территории (ага), потеряв десятки и сотни тысяч человек убитыми и ранеными, а 8 млн — беженцами за рубеж, лишившись трети экономики и Бог весть какой части промышленного потенциала, следует вывод: наиболее вероятным исходом конфликта является не полная #победа Украины, а кровопролитный пат. Поэтому Западу нужен подход, который позволил бы признать эти реалии, не жертвуя своими «принципами».

Далее идут заверения, что Запад всё же должен помочь ВСУ сделать свой контрнаступ максимально успешным. После чего… Киев может потеплеть к идее «урегулирования путём переговоров», поскольку он уже сделал всё возможное на

поле боя и столкнулся с растущими ограничениями как в собственных силах, так и в помощи из-за рубежа.

«Стратегией Запада должно стать выдвижение в конце этого года плана по прекращению огня и переходу к последующему мирному процессу, направленному на окончательное прекращение конфликта, — говорится в статье. — Поскольку затраты на боевые действия растут, а перспектива военного тупика надвигается, стоит настаивать на заключении прочного перемирия, которое могло бы предотвратить возобновление конфликта, а ещё лучше — заложить основу для прочного мира».

Причина?

«При всей пользе, которую принесёт более значительная военная помощь Запада, она вряд ли изменит фундаментальную реальность, согласно которой этот конфликт идёт в тупик. Конечно, возможно, что предстоящее наступление Украины окажется ошеломляюще успешным и позволит стране “вернуть” все территории, включая #Крым, что означало бы полное поражение России. Но такой исход маловероятен. Даже если Запад увеличит свою военную помощь, Украина не сможет одержать полную победу над российскими войсками. У неё заканчиваются солдаты и боеприпасы, а #экономика продолжает ухудшаться. Российские войска окопались, и на линию боевого соприкосновения продолжают прибывать новобранцы… [В таких условиях] усиление военной помощи Украине… вряд ли поможет Киеву восстановить полную территориальную целостность. В конце этого года, скорее всего, возникнет тупик на новой линии соприкосновения. Когда

это произойдёт, возникнет очевидный вопрос: что дальше?».

Как видим, Запад уже активно работает над снижением ожиданий от украинской военной кампании этого года. Как-то поутихли воинственные заявления западных политиков, что Москве «нужно» нанести военное поражение. Постепенно приходит осознание растущих издержек украинского кризиса для самого Запада в первую очередь. И дело не только в экономических сложностях, но и в снижении его геополитического влияния в мире. Всё больше стран предпочитают дистанцироваться от конфликта вместо того, чтобы «осуждать Россию».

Поэтому волна пошла в другую сторону «Продолжение того же самого имеет мало смысла. Даже с точки зрения Украины,

было бы неразумно продолжать упорно добиваться полной военной победы, которая может оказаться пирровой», — предупреждают авторы FA. И предлагают выход: «Поддержание существования Украины как суверенной и безопасной демократии является приоритетом, но достижение этой цели не требует от страны восстановления полного контроля над Крымом и Донбассом в ближайшей перспективе». Наилучший вариант — при котором «прекращение огня должно закрепиться, что привело бы к статус кво, подобному тому, который сложился на Корейском полуострове, где ситуация остаётся в основном стабильной без официального мирного договора в течение 70 лет. Кипр также разделён, но стабилен на

протяжении десятилетий. Это не идеальный результат, но он предпочтительнее войны высокой интенсивности, длящейся годами».

Похоже, западный истеблишмент на такой исход согласен. В Кремле, вероятно, также не будут долго сопротивляться. Осталось «уговорить» Киев. А что для этого может быть более действенным, чем аккуратно слить многажды откладываемый «контрнаступ»?

Хорошая комбинация?

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