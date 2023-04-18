 

Мнение: Век живи – век учись!

18.04.2023, 22:25, Разное
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Сегодня для меня – день удивительных открытий. Меланхолично пролистывая френдленту, почти одну за другой обнаружил разгадки строчек в двух любимых с детства песнях, которые я знаю наизусть почти сколько себя помню, а смысла-то и не понимал!

Первая – гениальная без всяких скидок «Ветер ли старое имя развеял» (музыка «Русского Уэббера» Рыбникова, слова Рабиндраната Тагора). Там все помнят припев:

«Я уплываю и время
несет меня с краю на край.
С берега к берегу,
с отмели к отмели,
друг мой, прощай».

Сколько раз я это мурлыкал себе под нос – не счесть. И никогда не задумывался – о чем речь? (хотя в принципе мог бы догадаться, вся необходимая для умозаключения информация мне известна. Но не было главного – мысленного усилия). И только сегодня прочел: это же индуистский обычай – тело умершего отправляют в лодке по Гангу, плыви, родной. Стало быть, это автор, великий Рабиндранат, видит себя и поет о себе, мертвом и безучастном; это его тело несет великая река – с краю на край, с берега к берегу, с отмели к отмели… Величественно, черт возьми.

И вторая разгадка. О том, что она вообще ЕСТЬ, и довольно простая, я и не догадывался! Речь о знаменитейших «Алюминевых огурцах» раннего Цоя.

«Я сажаю алюминивые огурцы на брезентовом поле»

Я-то ведь всю жизнь считал эту строчку образцово абсурдисткой, практически бредовой; единственно, о чем слегка задумывался – как вообще Цой мог ее сочинить? Как ему могли прийти настолько СТРАННЫЕ образы, прямо на грани шизофрении?? Почему огурцы «алюминиевые»? Как поле может быть брезентовым? А если оно даже и, допустим, брезентовое – то как можно в него что-то «сажать», а главное – ЗАЧЕМ?? В общем, чувствовал себя перед этим шедевром гениального корейца всегда как Пятачок из заходеровского Винни-Пуха, который так же безуспешно пытался постичь дзенскую тайну – «Идут ли Слонопотамы на свист, а если идут, то зачем??»

И вот сегодня я этот дзен внезапно постиг – помогли добрые люди. Решение оказалось простым и естественным просто до безобразия (и я даже опять самонадеянно подумал, что МОГ БЫ догадаться сам!) В общем, речь-то идет попросту… о штормовках! Об элементарных куртках-штормовках, которые тогда – в 80е годы позднего совка – были едва ли не обязательной «формой одежды» для всяческих советских студотрядов.


Застежка какая-то такая (хотя это и не штормовка, конечно)

У этих штормовок были довольно своеобразные пуговицы-застежки – в виде этаких вытянутых и приплющенных с обоих концов блестящих цилиндриков. Кто жил в ту пору – наверняка вспомнит. При желании их вполне можно было бы обозвать «огурцами». И вполне возможно, что они были из алюминия (в совке вообще всё было из алюминия, даже ложки в столовых). Так что «сажать алюминивые огурцы на брезентовом поле» – это всего-навсего означает «пришивать пуговицы к стройотрядовской куртке»! Какой-то студенческий сленг той поры, достаточно остроумный, кстати, наверняка безвестный автор выражения, запустивший его в обиход, потом блистал в КВНах перестроечной поры. А Цой (который студентом толком нигде не был), просто где-то его подслушал своим поэтически-рокерским ухом! Каков шельмец…

Что ж, сколько еще нам открытий чудных могут принести соцсети!

Источник: Размышления вольного социолога


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