Мания величия и авторитарные наклонности Зеленского доведут Украину до нового «майдана»

Некоторые украинские оппозиционные политики, руководители общественных организаций и реформаторы считают, что в недалёком будущем их страна столкнётся с новыми массовыми народными волнениями. При этом, на их взгляд, причиной для протестов может стать поведение главы государства, который игнорирует борьбу с коррупцией и всё больше узурпирует власть, пишет Politico.



AP

Оппозиционный депутат украинской либеральной проевропейской партии «Голос» Инна Совсун участвовала в «оранжевой революции» и «евромайдане». В интервью Politico она предположила, что её страну ждёт ещё одно политическое потрясение.

В 2014 году «сотни тысяч» разочарованных граждан вышли на протест и добились свержения президента Виктора Януковича. Следующее народное восстание будет направлено на то, чтобы завершить работу двух прошлых, «демократизировать Украину и, наконец, избавиться от коррупции, десятилетиями тормозившей её развитие», выразила уверенность Совсун.

И она не единственная, кто высказывает подобную точку зрения. «Знаете, «майдан» может повториться», — заявил изданию бывший украинский министр, который предпочёл остаться анонимным. Он, как и многие другие законодатели, реформаторы и руководители общественных организаций, проявляет осторожность в публичных высказываниях из-за опасений «подорвать усилия» ВСУ и «обеспечить топливом российскую пропаганду».

«Этот конфликт породил большие надежды, и люди будут с нетерпением ждать перемен, — заявил экс-чиновник. — Они захотят денег, справедливости и завершения реформ, чего они добивались ещё в 2014 году, и потребуют быстрого результата».

Остаться на плаву в бурных политических водах после завершения конфликта — это трудная задача для любого руководителя страны. Но, по словам экс-министра, Владимиру Зеленскому будет ещё сложнее, поскольку он стал частью проблемы — «лидером со склонностью к авторитаризму».

Подобная оценка может удивить стороннего наблюдателя. Ведь уже на протяжении года на Западе превозносят Зеленского как олицетворение «украинского сопротивления» и даже выставляют его в качестве «иконы демократии», обращает внимание Politico.

На родине главе государства также дают высокую оценку. Его рейтинги в опросах общественного мнения зашкаливают, уступая только рейтингу армии. Но опытные наблюдатели говорят, что 84%-ная поддержка Зеленского является результатом ура-патриотических настроений.

Более того, по прогнозам экспертов, эти цифры полетят вниз, как только исчезнет «экзистенциальная угроза». Точно так же, как это произошло вскоре после выборов 2019 года, на которых этот «комик-популист» победил благодаря обещаниям защищать интересы народа от богатых и правящего класса.

К сожалению, Зеленский не смог повторить телевизионную роль «народного президента» в реальной жизни. Его поддержка в какой-то момент упала до 11%, после того как он уволил премьера-реформатора, набрал в правительство друзей и бывших деловых партнёров, но при этом ничего не добился в антикоррупционной борьбе, отмечает издание.

Напротив, украинского президента начали осуждать за то, что он узурпирует власть и нарушает законы. Он принимал указы против оппонентов, прикрываясь «борьбой с российской агрессией», чтобы, по мнению некоторых критиков, ослабить политическую конкуренцию.

Кроме того, незадолго до начала СВО Зеленского и двух его близких друзей обвиняли в незаконном обогащении. По информации проекта по расследованию организованной преступности и коррупции, украинский лидер учредил ряд оффшорных компаний до того, как стал президентом, но продолжал получать от них прибыль после вступления в должность.

Политические оппоненты говорят, что пока Зеленскому не припоминают его прошлые прегрешения. Но после того, «как пушки замолкнут», возникнут вопросы относительно событий, предшествовавших конфликту. В частности о том, почему президент проигнорировал настойчивые предупреждения западной разведки и не смог поставить Украину «на военные рельсы» гораздо раньше.

Впрочем, время от времени эти вопросы поднимаются даже в разгар боевых действий. В августе Зеленский столкнулся с потоком общественной критики относительно того, что не подготовился к «неминуемой атаке». Он утверждал, что ему пришлось так поступить, поскольку в противном случае украинцы запаниковали бы, бежали бы из страны и спровоцировали бы экономический коллапс.

Оппозиционные политики и руководители общественных организаций заявили изданию, что Зеленский также «попадёт под огонь» из-за того, как он вместе со своей «сплочённой командой» старых приятелей и бывших деловых партнёров обращаются со страной во время конфликта. По сути, они ведут себя, как и до спецоперации, и пытаются установить «управляемую демократию» с одной главенствующей партией.

Критики отметили, что Зеленский использует президентские экстренные полномочия, чтобы укрепить свою власть. Это позволило ему получить контроль над телеканалами, оставить не у дел парламент и игнорировать законодательный надзор за распределением государственных средств, которые текут в карманы его деловых партнёров и однопартийцев.

Некоторые также опасаются, что «глобальная лесть подпитывает манию величия» Зеленского. «Он думает, что является ведущим политиком в мире и что Джо Байден гораздо, гораздо ниже его, а такие лидеры, как Макрон и Шольц, ещё ниже», — заявил изданию экс-министр.

Как и другие собеседники Politico, этот бывший высокопоставленный чиновник упомянул, что украинский лидер не хочет делить сцену или всеобщее внимание с другими. Он ведёт себя словно актёр, желающий получить все лучшие реплики.

При этом бывший помощник Зеленского сообщил, что офис президента постоянно просматривает данные опросов, чтобы убедиться, что никто его не затмевает. По мнению критиков, эта решимость оставаться «непоколебимым главным героем» в какой-то степени объясняет, почему он отвергает призывы сформировать коалиционное правительство в трудное для страны время.

В январе во время одного из своих телеобращений Зеленский уверял украинцев, что «к прошлому возврата не будет». Но эти утверждения прозвучали в разгар коррупционного скандала, связанного с незаконными платежами и завышенными тратами на военные контракты, которые правительство хотело замять, напоминает Politico.

Заверения Зеленского не успокаивают и некоторых зарубежных наблюдателей. «Мы не видели достаточно значительных усилий по борьбе с коррупцией — хотя, возможно, за одним важным исключением. Я думаю, они действительно пытаются предотвратить перенаправление любой масштабной западной помощи, которую получают. Я полагаю, что они понимают риски, если случится крупный скандал», — заявил в интервью изданию бывший высокопоставленный американский дипломат, имеющий значительный опыт работы на Украине.

Он также отметил, что на недавних встречах с оппозиционными политиками и руководителями общественных организаций в Киеве его поразило то, что, с одной стороны, они ценят Зеленского как «военного лидера», но «глубоко обеспокоены коррупцией и его авторитарным стилем правления». «По их мнению, как только закончится конфликт, последует расплата, — заявил экс-дипломат. — И я думаю, что, вероятно, так оно и будет».