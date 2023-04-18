«Лучшая граница ЕС» – Польша отгородится от России высокотехнологичным барьером

Польша начала строительство электронного заграждения на границе с Россией, что позволит превратить её в самую защищённую внешнюю границу ЕС, заявил глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. По его словам, заграждение будет готово уже осенью и сможет предотвратить любые незаконные кризисные операции с направления Калининградской области, пишет Rzeczpospolita.



AP

Как заявил на пресс-конференции глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, строительство электронного заграждения на польско-российской границе началось. Оно будет напоминать то, которое уже было возведено на границе Польши с Белоруссией. По предварительным подсчётам, будет установлено около 2 тыс. столбов для камер, 3 тыс. видеокамер и 700 км кабелей питания, передачи и обнаружения, пишет Rzeczpospolita.

Во время пресс-конференции глава Министерства внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский сообщил, что работы начались во вторник. «Это будет неслыханно современное заграждение, аналогичное тому, которое мы имеем на границе с Белоруссией… У нас там есть камеры, поэтому мы будем иметь полный обзор того, что там происходит», — добавил он.

По словам Каминьского, строительство заграждения завершится этой осенью. «Оно будет отлично подготовлено ​​к незаконным кризисным операциям на границе с нашими восточными соседями… Думаю, это будет одна из наилучше подготовленных границ ЕС», — подчеркнул он.

Rzeczpospolita рассказывает, что на все работы было выделено более 373 миллионов злотых, в том числе 42 миллионов злотых на укрепление территории на отдельных участках границы. Строительство электронного заграждения на границе с Россией производится в рамках закона о создании охраны государственной границы, вступившего в силу 4 ноября 2021 года. Этот закон был принят по требованию польского МВД ввиду миграционного давления со стороны Белоруссии.

Издание напоминает, что Польша начала строить заграждение на границе с Белоруссией в январе 2022 года. По данным пограничной службы страны, в 2021 году попытки перечения белорусско-польской границы пытались предпринять 39,7 тыс. человек, а в 2022 году — 15,6 тыс. Строительство заграждения продолжалось с 25 января до конца июня 2022 года на участке польско-белорусской границы длиной в 187 км, и в ходе него было использовано более 50 тыс. тонн стали.