Ногти на весну-лето 2023 года: лавандовый маникюр станет хитом сезона

По мнению стилистов, весной и летом 2023 г. в особенности модным будет лавандовый маникюр. Такой цвет считается неплохой альтернативой уже немного надоевшим белому и розовому. Более яркий лавандовый маникюр будет отлично сочетаться с весенней и летней одеждой.

Самый модный дизайн ногтей

Лавандовые ногти весной и летом 2023 г. можно будет украшать в том числе и рисунками. В особенности хорошо с маникюром этого цвета, по мнению стилистов, будут сочетаться цветочные мотивы. К примеру, ногти можно украсить цветущими веточками самой лаванды.

Блестящий или матовый

Тем, кто предпочитает в маникюре минимализм, можно, конечно, просто окрасить ногти лавандовым лаком и не использовать никакого дополнительного оформления. Простой лавандовый маникюр в сезоне весна-лето этого года может быть как блестящим, так и матовым. Выбор в данном случае зависит от ваших личных предпочтений. Единого мнения по этому вопросу у стилистов в 2023 г. нет.

Оттенки лаванды

В моде в этом сезоне как обычный классический лавандовый маникюр, так и любые другие оттенки этого цвета. К примеру, для ногтей можно выбрать гель-лак пыльного лавандового цвета. Также в моде лавандовый с розоватым оттенком, молочный лавандовый, серо-лавандовый и т. д. Темный лавандовый в текущем сезоне будет менее популярным, чем светлый. Но при желании, конечно, можно выбрать и этот вариант. Также достаточно модно будет смотреться и яркий лавандовый.

Стразы и блестки

Лавандовый цвет сам по себе смотрится достаточно броско. Поэтому слишком большого количества украшений для такого маникюра стилисты использовать не рекомендуют. Достаточно будет украсить стразами или блестками 1-2 ногтя на каждой руке. При этом для каждого ногтя стоит использовать не более 2-3 камешков.

Не слишком вычурный простой декор всегда выглядит очень нежно. И такое оформление, в свою очередь, будет неплохо сочетаться с самим лавандовым цветом. Стразы можно при желании заменить на имитацию жемчужин. В этом случае оформление будет смотреться еще более нежно и женственно.

Сиять лавандовые ногти можно заставить как с помощью глиттера, так и фольги. Металлизированную пленку на ногти следует наклеивать, оставляя рваные следы. При это брать рекомендуется серебряную фольгу. Золотистая с лавандовым цветом сочетается не слишком хорошо. Глиттер для оформления лавандовых ногтей лучше всего подойдет мелкий.

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Рисунки на ногтях

Помимо веточек лаванды, которые для такого маникюра подходят больше всего, оформить ногти можно цветами сирени, фиалок, ириса, сакуры. То есть тех декоративных растений, цвет которых близок к лавандовому. Рисовать цветы на лавандовых ногтях можно обычным методом или точечным. Кроме цветов, для оформления маникюра можно использовать и орнаменты.

Французский лавандовый маникюр

Помимо обычного, в текущем сезоне в моде будет и французский лавандовый маникюр. При выборе этого варианта сами ногти можно окрасить в лавандовый, а кончики оставить белыми. Помимо классического, подойдет и обратный вариант французского маникюра. То есть, ногти можно окрасить в белый цвет, а края сделать лавандовыми. Сам лавандовый цвет для французского маникюра лучше выбирать достаточно светлый.

Подойдет ли для коротких ногтей

Считается, что лавандовый цвет неплохо подходит в том числе и для коротких ногтей. По мнению стилистов, такой оттенок может сделать короткие ногти более изящными. Даже при небольшой длине лавандовые ногти будут выглядеть аккуратно.

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Однако в этом случае специалисты рекомендуют не использовать никакого оформления. Также сам лавандовый лак не должен быть слишком ярким. Еще одно правило, которое стоит соблюдать при окрашивании коротких ногтей — это выбор матового лака или не слишком сильно блестящего глянцевого.

Некоторые дизайнеры считают, что при большом желании сделать оформление на коротких лавандовых ногтях все же можно. Но в этом случае стоит обойтись лишь парой небольших деталей. Не нужно делать сложное оформление, которое будет отвлекать от самого лавандового цвета. В качестве украшения можно использовать стразы, блестки, рисунки.

Лавандовый маникюр на длинных ногтях

Если для коротких ногтей больше подходит однотонный лавандовый маникюр, то на длинных возможны любые вариации. Можно использовать для маникюра сразу два или даже несколько оттенков лавандового. Также допускается сочетание с другими цветами — пастельным голубым, белым, нежно-розовым.

Считается также, что для длинных ногтей отлично подходит оттенок лавандовый металлик. Не менее эффектно, по мнению стилистов, в этом случае будут смотреться и градиенты.

Лавандовый дизайн

Лавандовым весной и летом 2023 г. может быть не только фон маникюра. В моде в этом сезоне и лавандовый дизайн ногтей. Фон для рисунков такого цвета рекомендуется, конечно, выбирать гармонирующий с лавандовым.

Лучше всего рисунки смотрятся на белом фоне. Но можно выбрать также нежно-розовый или голубой. Красиво будут выглядеть и темно-лавандовые рисунки на светло-лавандовой базе. Можно выбрать, конечно, и противоположный вариант.