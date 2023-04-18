Шахматный маникюр – тренд весны: как отойти от черно-белого дизайна и разнообразить модный нейл-арт

Шахматный маникюр стал одним из трендов весны 2023 года. Он придает рукам красоту и элегантность. Однако многим женщинам черно-белый дизайн ногтей кажется скучным. Вы можете внести в этот модный нейл-арт больше красок, добавив яркие цвета и рисунки. В статье мы расскажем, как разнообразить этот дизайн, и приведем несколько идей шахматного маникюра.

Добавьте другие рисунки

Если стандартный шахматный маникюр кажется вам слишком простым, то внесите в него дополнительные рисунки. Желательно использовать минималистичные дизайны, чтобы они не отвлекали внимание от клетки.

На фото ниже вы видите шахматный маникюр в розовую клетку. Маленькие клубнички по краям клетчатого рисунка не бросаются в глаза, но при этом делают дизайн визуально интересным.

Сочетайте с френчем

Если вам нравится французский маникюр, то сделайте френч с шахматными кончиками. Такой вариант выглядит очень оригинально. Для разнообразия сочетайте его с однотонным покрытием и традиционным шахматным маникюром.

Вы можете выбрать строгий вариант, используя черно-белые тона, или сделать маникюр ярким с помощью своего любимого цвета.

Нарисуйте улыбку

Сделайте шахматный маникюр на нескольких пальцах. Часть ногтей покройте однотонным лаком и нанесите веселый рисунок в виде улыбающейся рожицы. Для создания такого нейл-арта лучше использовать яркие тона, например, красные и розовые, как на фото ниже.

Сделайте клетки волнистыми

Если стандартный шахматный дизайн кажется вам слишком однообразным, то измените его. Придайте каждой клеточке немного волнистую форму. Ваш маникюр будет выглядеть более мягким и плавным.

Если вы хотите сделать маникюр еще более оригинальным, то создайте волнистые клетки на нескольких ногтях, а остальные оставьте в стандартном шахматном дизайне.

Используйте нейтральные оттенки

Если вам нравится сдержанный образ, то используйте для создания шахматного маникюра нейтральные оттенки, например, белый и светло-кофейный. Они не привлекают много внимания, но выглядят утонченно и изящно. Такой маникюр отлично подходит для работы или официальных мероприятий.

Используйте разные цвета для каждой руки

В этому году несовпадающий маникюр будет пользоваться большой популярностью. Эта идея заключается в использовании разных оттенков на каждой руке. Вы можете совместить эти два тренда и сделать несовпадающий шахматный маникюр.

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На фото ниже вы видите пример такого дизайна. На одной руке шахматный маникюр выполнен в светло-голубых и синих тонах, а на другой – в бледных и ярких оттенках розового.

Разделите ноготь посередине

Если вы хотите привлечь внимание к своим рукам, то не придерживайтесь одинакового рисунка. Разделите ноготь посередине. Создайте на каждой половине разные узоры, один из которых будет шахматным. Если вам нравится френч, то используйте эту идею для дизайна кончика ногтя.

Вы можете придерживаться одинаковой цветовой гаммы на обеих половинах ногтя или использовать контрастные оттенки для смелого образа.

Добавьте матовый лак

Вы можете сделать матовый шахматный маникюр. Такое покрытие выглядит элегантно и роскошно. Оно придает ногтям больше резкости и необычности.

Вы можете сочетать матовый шахматный маникюр с глянцевыми ногтями под цвет клеток. Это внесет еще больше разнообразия в дизайн.

Используйте весенние оттенки

Покрасьте ногти в тон весенних цветов. Используйте голубые, желтые, оранжевые и зеленые оттенки. Добавьте на некоторые пальцы шахматный маникюр. Если вы хотите полностью воплотить весеннюю атмосферу, то украсьте часть ногтей рисунком в виде цветов.

Заключение

Шахматный маникюр бывает не только черно-белым. Вы всегда можете внести в него больше разнообразия, используя разные оттенки лака и оригинальные дизайны.