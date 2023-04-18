 

Пригожин – The Daily Beast: после работы в ЧВК “Вагнер” преступность якобы снижается в 10 и более раз. Но наемники все чаще убивают вернувшись домой

18.04.2023, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Журналист американского издания The Daily Beast Эллисон Квин обратилась к Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать информацию о том, что экс-боец ЧВК “Вагнер” после возвращения с СВО убил человека. Бизнесмен напомнил, что после прохождения службы в частной военной компании преступность среди “вагнеровцев” снизилась в 10 раз.

“Поэтому после работы в ЧВК “Вагнер” преступность снижается в 10 и более раз. Кого убил и за что Георгий Сиукаев, мы уточняем”,– заявил предприниматель.

Кроме того, Пригожин предложил зарубежным СМИ новый заголовок для материала: “После службы в ЧВК “Вагнер” даже бывшие преступники редко совершают повторные преступления”.

Напомним, ранее журналисты сообщали, что экс-вагнеровец Георгий Сиукаев задержан по подозрению в убийстве.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01.22 / В польских пограничников на границе с Беларусью бросали камни и бутылки – погранслужба

23.01.22 / “Ух, какая попа”, “Орех – зачет”, “Пошла жаришка”. Maruv крупным планом показала голые мокрые ягодицы

11.12.21 / Глава МИД Литвы написал заявление об отставке из-за санкций США против Белоруссии

17.11.21 / За четверо суток в результате обстрелов со стороны оккупантов в Донецкой области повреждены 16 домов – прокуратура

12.02.21 / Набиуллина пришла на пресс-конференцию без брошей впервые с марта 2020 года

30.10.21 / Астрономы измерили глубину Большого красного пятна на Юпитере

08.06.21 / Чурикова отреагировала на участие Бузовой в спектакле МХАТа про Сталина

02.11.20 / Юбилейная версия кроссовера Range Rover Fifty поступила в продажу в России

12.09.20 / В распродаже тюрем основной интерес для покупателей представляют земельные участки – Минюст Украины

02.07.20 / Власти Москвы разъяснили формирование цены на тесты по антителам к COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика