 

Судан стоит на пороге гражданской войны

18.04.2023, 20:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Судане в результате ожесточённых боёв уже погибли около 100 мирных жителей, включая трёх сотрудников ООН. Вооружённые формирования пытаются совершить военный переворот. США, Россия, Египет, Саудовская Аравия, Совет Безопасности ООН, ЕС и Африканский союз призвали к скорейшему прекращению боевых действий.

Около 100 мирных жителей, включая трёх сотрудников ООН, уже погибли в Судане в результате ожесточённых боёв. Вооружённые формирования пытаются совершить военный переворот.

В воскресенье армия нанесла авиаудары по базам повстанцев. На снимках со спутника видны горящие самолёты в Международном аэропорту Хартума, а также пожары возле больницы.

Несмотря на то что в воскресенье стороны договорились о прекращении огня для эвакуации людей и вывоза раненых, в столице продолжается стрельба.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Много людей идут пешком с сумками. Многие загружают товары из супермаркетов в машины и уезжают. Многие из них пытаются поймать попутные авто, чтобы бежать из города.

Насилие вспыхнуло в субботу. Оно было вызвано разногласиями по поводу интеграции арабских ополчений под названием Силы оперативной поддержки в армию в рамках перехода к гражданскому правлению.

Главные действующие лица конфликта — генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, возглавляющий вооружённые силы, и генерал Мохамед Хамдан Дагало, командующий Силами оперативной поддержки.

На вооружении первого — более 100 000 человек, включая флот и ВВС. Второй командует формированиями численностью более 40 000 человек, на вооружении которых есть бронетранспортёры и артиллерия.

В 2019 году аль-Бурхан и Дагало были союзниками. Тогда они объединили усилия, чтобы свергнуть бессменного лидера Омара аль-Башира.

США, Россия, Египет, Саудовская Аравия, Совет Безопасности ООН, ЕС и Африканский союз призвали к скорейшему прекращению боевых действий.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09.20 / Мишина: Я так и не привыкла к тому, что публичность становится валютой

08.07.21 / Как и сколько варить картошку

24.01.22 / Порошенко, которому суд избрал меру пресечения, до сих пор не сдал загранпаспорт – Госбюро расследований

01.01.21 / Два телеканала второй год подряд показали поздравление Порошенко вместо Зеленского

30.01.21 / Освободили украинских моряков, захваченных в Нигерии в декабре 2020 года – Зеленский

23.08.20 / Российские Су-57 решили купить ряд стран

30.06.20 / Из партии Зеленского пригрозили исключать за «другой взгляд» на Россию

30.06.20 / В Италии обнаружили подозрительные случаи пневмонии в 2019 году

12.01.21 / Киев ответ Лукашенко, назвавшего Зеленского «обучаемым человеком»

19.12.20 / Ученые из Южной Кореи предложили уникальный защитный материал для смартфонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика