Судан стоит на пороге гражданской войны

В Судане в результате ожесточённых боёв уже погибли около 100 мирных жителей, включая трёх сотрудников ООН. Вооружённые формирования пытаются совершить военный переворот. США, Россия, Египет, Саудовская Аравия, Совет Безопасности ООН, ЕС и Африканский союз призвали к скорейшему прекращению боевых действий.

Около 100 мирных жителей, включая трёх сотрудников ООН, уже погибли в Судане в результате ожесточённых боёв. Вооружённые формирования пытаются совершить военный переворот.

В воскресенье армия нанесла авиаудары по базам повстанцев. На снимках со спутника видны горящие самолёты в Международном аэропорту Хартума, а также пожары возле больницы.

Несмотря на то что в воскресенье стороны договорились о прекращении огня для эвакуации людей и вывоза раненых, в столице продолжается стрельба.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Много людей идут пешком с сумками. Многие загружают товары из супермаркетов в машины и уезжают. Многие из них пытаются поймать попутные авто, чтобы бежать из города.

Насилие вспыхнуло в субботу. Оно было вызвано разногласиями по поводу интеграции арабских ополчений под названием Силы оперативной поддержки в армию в рамках перехода к гражданскому правлению.

Главные действующие лица конфликта — генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, возглавляющий вооружённые силы, и генерал Мохамед Хамдан Дагало, командующий Силами оперативной поддержки.

На вооружении первого — более 100 000 человек, включая флот и ВВС. Второй командует формированиями численностью более 40 000 человек, на вооружении которых есть бронетранспортёры и артиллерия.

В 2019 году аль-Бурхан и Дагало были союзниками. Тогда они объединили усилия, чтобы свергнуть бессменного лидера Омара аль-Башира.

США, Россия, Египет, Саудовская Аравия, Совет Безопасности ООН, ЕС и Африканский союз призвали к скорейшему прекращению боевых действий.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2023 года.