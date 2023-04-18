Почему появляются тонкие линии и морщины, как их избежать и что делать, если они уже есть

С возрастом на лице появляются тонкие линии и морщины. Рано или поздно они образуются у всех людей. Однако их появление можно отсрочить с помощью хорошего ухода и здорового образа жизни. Это позволяет продлить красоту и молодость кожи. В статье мы расскажем, как избежать преждевременного появления возрастных изменений и что делать, если морщины и тонкие линии уже есть.

Почему появляются тонкие линии и морщины

Возраст – лишь один из факторов, вызывающих появление тонких линий и морщин. Существуют и другие причины их образования:

Негативное влияние окружающей среды. Грязный воздух и пыль ухудшают состояние кожи и усугубляют возрастные изменения. Пребывание на солнце. Солнечный свет – враг гладкой и молодой кожи. Он разрушает волокна коллагена и способствует старению кожи. Сухой воздух в помещении. Низкая влажность окружающей среды пересушивает кожу. На обезвоженном эпидермисе легко образуются морщины. Стресс. Психоэмоциональное напряжение и переутомление плохо сказываются на общем самочувствии. Это способствует преждевременному старению эпидермиса.

Далее мы рассмотрим, как уменьшить появление тонких линий и морщин.

Защищайте кожу от солнца

Защита кожи от ультрафиолета необходима не только во время нахождения на пляже, но и в повседневной жизни. Солнечные лучи могут проникать сквозь облака. Поэтому солнцезащитный крем нужно использовать круглый год, даже в пасмурную погоду. Его необходимо наносить каждый раз, когда вы выходите из дома.

Выбирайте солнцезащитные средства с высоким уровнем SPF. Зимой наносите их на слой питательного крема, чтобы защитить кожу от мороза.

Не забывайте об увлажнении

Увлажняющие кремы помогают бороться с тонкими линиями и морщинами. Они имеют решающее значение в уходе за зрелой кожей.

С возрастом наша кожа обезвоживается. Увлажняющий крем так же важен для нее, как стакан воды для организма. Он делает эпидермис более эластичным и подтянутым.

Пейте больше воды

Увлажнять кожу необходимо не только снаружи, но и изнутри. Старайтесь ежедневно пить побольше воды. Сухой эпидермис больше подвержен повреждениям и старению. Вода делает кожу более эластичной, а также выводит токсины и продукты жизнедеятельности из клеток.

Очищайте лицо перед сном

В течение дня на коже скапливается много пыли и грязи. Перед сном тщательно удалите косметику, а затем очистите лицо пенкой или гелем для умывания.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Избегайте стрессов

Когда мы находимся в состоянии стресса, надпочечники усиленно вырабатывают кортизол. Этот гормон разрушает коллаген в коже, и она утрачивает эластичность. Используйте такие способы борьбы с эмоциональным напряжением, как медитация, йога, прогулки на природе и ваши любимые хобби.

Полноценно высыпайтесь

Недостаток сна ускоряет старение кожи. Чтобы выглядеть молодо, старайтесь спать не менее 7 – 8 часов.

Чтобы уменьшить появление морщинок и тонких линий, спите на спине. Если вы лежите лицом вниз, то ваша кожа контактирует с подушкой. Это приводит к растягиванию эпидермиса и увеличивает количество морщин.

Обогатите рацион витаминами

Регулярно включайте в меню антивозрастные продукты, богатые витаминами и здоровыми жирами. Почаще употребляйте цитрусовые фрукты, брокколи, авокадо, оливковое масло, жирную рыбу, листовую зелень. Они защитят вашу кожу от преждевременного старения.

Избегайте красного мяса, фаст-фуда, а также сахара и сладких напитков. Эти продукты ускоряют возрастные изменения кожи.

Откажитесь от курения

Негативное действие табака на организм известно давно. Никотин не только повреждает легкие и ухудшает общее состояние здоровья. Он сужает кровеносные сосуды и ослабляет кровоток. В результате кожа получает мало питательных веществ и кислорода. Кроме этого, курение способствует появлению морщин вокруг рта.

Используйте кремы с ретинолом

Кремы с ретинолом обладают мощным антивозрастным эффектом. Это вещество увеличивает выработку коллагена и оказывает благотворное влияние на регенерацию эпидермиса. Ретинол способствует упругости и свежести кожи.

Заключение

Старение кожи невозможно остановить навсегда. Но его можно значительно замедлить с помощью простых способов, о которых мы рассказали.