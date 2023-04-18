Больной корью может не знать о своем заражении

В своем интервью Сайфуллина, врач из Медицинского центра Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF), подчеркнула, что корь особенно коварна. Инкубационный период этой инфекции может достигать 10-14 дней. В этот период больные активно распространяют инфекцию среди окружающих, не подозревая о том, что они заражены.

Марьям Сайфуллина подчеркнула, что корь чрезвычайно заразна. В случае, если больной находится в доме с большим количеством этажей, болезнь может распространиться по коммуникациям на все остальные этажи. Дети и взрослые, не имеющие прививок, могут легко заразиться корью через капли, вдыхаемые по воздуху. Так, если заболел один человек, то вирус кори может передаться другим жильцам дома, которые не были привиты.

Врач также перечислила признаки возможного заболевания корью, это: кашель, насморк, конъюнктивит, зуд в горле, на бледной коже появляется ярко-красная сыпь, причем она в основном образуется сначала на лице, а затем переходит на другие части тела. В некоторых местах могут образовываться пятна. Сыпь появляется на внутренней стороне рта, на щеках.

Медик отдельно отметила, что на внутренней стороне щек есть пятна Филатова-Коплика. Они голубовато-белые с маленьким красным пятнышком посередине на красном фоне слизистой