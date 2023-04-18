 

Не достоин быть руководителем Санкт-Петербурга: горожане в соцсетях поддерживают петицию сторонников Пригожина за отставку Беглова

18.04.2023, 19:20, Разное
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Жителей Санкт-Петербурга возмутило очередное невыполненное обещание губернатора Александра Беглова о строительстве участка «зеленой» линии метро до «Планерной». В социальных сетях горожане требуют отставки градоначальника и призывают подписывать петицию об увольнении чиновника.

Беглов обещал, что строительство новых станций начнется в марте 2023 года, однако позже сроки перенеслись на апрель. При этом подконтрольный Смольному «Метрострой Северной столицы» объявил конкурс на разработку конкурсной документации только 3 апреля, а запчасти для проходческого щита «Надежда» будут доставлены в Петербург не раньше декабря.

Постоянные переносы возмутили петербуржцев. В социальных сетях они требуют снять с должности Беглова, который только обещает, но при этом бездействует. Большинство при этом считает, что добиться отставки градоначальника поможет опубликованная «Городом перемен» петиция за увольнение Беглова.

Стоит отметить, что часть горожан требует не просто уволить Беглова, но и запретить ему занимать любые руководящие должности. Петербуржцы рассказывают о «кредо» Беглова, которое, по мнению жителей, заключается в обмане и создание видимости деятельности. 

Напомним, только за первые сутки петицию по отставке Беглова подписали больше 750 тысяч петербуржцев, причем 74% поддерживают инициативу об увольнении градоначальника с должности.


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