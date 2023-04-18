 

Свекольный сок снижает артериальное давление в течение трех-шести часов после его употребления

18.04.2023, 18:55, Разное
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Уровень кровяного давления кроме прочего зависит от питания. Вредная пища может способствовать развитию гипертонии, в то время как полезные продукты выступят фактором нормализации работы сердечно-сосудистой системы.

Но что именно окажется полезным при высоком артериальном давлении? Как показывают исследования, свекольный сок окажет понижающий давление эффект уже в течение трех-шести часов.

Механизм воздействия

Свекольный сок богат диетическими нитратами, которые благодаря действию особых бактерий во рту преобразуются в нитриты. В свою очередь, нитриты поступают в желудок, всасываются в кровь и в условиях низкого содержания кислорода превращаются в оксид азота.

И самое важное, что окись азота способствует расслаблению и расширению кровеносных сосудов. Данный процесс называется вазодилатацией, когда начинает снижаться периферическое сопротивление и улучшается кровоток.

Как результат, снижается уровень кровяного давления.

В некоторых исследованиях было доказано, что свекольный сок приводит к снижению диастолического и систолического артериального давления.

Оптимальная доза

Наиболее значимые результаты воздействия свеклы на кровяное давление имели место при употреблении ее сока в объеме от 250 до 500 мл/день. Максимальное падение этого показателя начинается через три часа после употребления напитка, а поддерживается этот благотворный эффект не менее суток.

В то же время специалисты подчеркивают необходимость учета индивидуальных факторов при использовании такого метода борьбы с гипертонией. Реакции разных людей могут отличаться в зависимости от возраста, генетики, наличия других заболеваний и общего состояния здоровья.

Не менее важно и согласование свекольного сока с другими препаратами, которые могут употребляться для тех же целей. Дело в том, что слишком активное комбинированное воздействие может привести к чрезмерному падению давления, что будет сопровождаться головокружением, обмороком и другими небезопасными симптомами.


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