 

Как справиться со скачками давления всего за полторы минуты

18.04.2023, 18:35, Разное
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Врач Шишонин рассказал, что справиться со скачками давления помогают повороты головы, а также массаж ладонями.

Врач Шишонин предложил эффективный и простой способ борьбы с резкими скачками давления, который начнет помогать всего за полторы минуты. Он отметил, что многие люди с гипертонией страдают от проблем с шеей, которые легко исправляются простыми упражнениями.

Необходимо осторожно крутить и поворачивать голову в течение 60 секунд. Затем в течение 30 секунд массировать ладонями область чуть выше макушки головы, надавливая на нее. Эти упражнения важны для улучшения здоровья и повышения кровяного давления, особенно для тех, кто страдает гипертонией.


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