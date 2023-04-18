Стая

В Оренбурге стая бродячих собак загрызла восьмилетнего ребенка.

Как сообщили в интернет-издании «1743.ru», бродячие собаки напали на ребенка на ул. Кольцевой. По факту его гибели возбуждено уголовное дело.

Восьмилетний мальчик гулял вместе с другом. Сначала к ним с лаем подбежала одна собака, потом к ней присоединилась целая стая. Испугавшись, мальчишки разбежались. Один побежал в сторону гаражей, где псы повалили его на землю и загрызли. Второму удалось спастись.

Местные жители постоянно жалуются на большое количество бродячих собак в городе. Были случаи нападения, людей кусали, но до трагедии такого масштаба дело не доходило.

«Я живу в центре, и школа рядом с домом, — написала в соцсетях жительница Оренбурга. — Ребенок учится во втором классе, постоянно вожу и встречаю из школы, так как боюсь собак».

С начала 2023 года на экстренный номер 112 от жителей Оренбуржья поступило 179 жалоб на агрессивное поведение бродячих собак. Во всех случаях звонившие сообщали, что животные либо кидаются на людей, либо уже кого-то покусали.

По факту смерти ребенка возбуждены уголовные дела по двум статьям: ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствию предстоит дать правовую оценку действиям должностных или иных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории Оренбурга. Глава СК Бастрыкин взял на контроль расследование трагедии.

Свою проверку проводит и прокуратура Оренбургской области. Руководство надзорного ведомства также пообещало установить, насколько добросовестно органы местного самоуправления проводили отлов бездомных животных.

«Безнадзорные животные — проблема, которая есть в каждом регионе, — заявил Денис Паслер, губернатор Оренбургской области. — К сожалению, меры, которые сегодня предусматривает законодательство, недостаточны. Чипирование животных не является гарантией безопасности людей. Мы направляли предложения по изменению закона в правительство РФ и хотим, чтобы он был доработан».

Причиной трагедии многие оренбуржцы считают «чрезмерно гуманный закон» об отлове бродячих животных. В прошлом году в эфире программы «Телевышка» глава города Сергей Салмин рассказывал, что до принятия федерального закона областной центр получал от министерства сельского хозяйства около трех млн рублей. Почти три тысячи особей в год убирали с улиц на эти деньги. После принятия закона Оренбург стал получать около пяти млн рублей, но на эти деньги собаку нужно отловить, зафиксировать на фото, видео, поместить в приют, лечить, кормить, стерилизовать, предложить сообществу. А если ее не забрали, вернуть на улицу.

«То есть покусала собака около какой-то школы ребенка, вот где она его покусала, назад туда ее и привезем, и она будет бегать там же, только с биркой в ухе, —

говорил глава Оренбурга. — При всем при этом на эти пять млн мы можем это сделать всего лишь в отношении 375 особей. Просто подумайте, во сколько обходится нам собака. При всем при этом она вернулась на улицу. Она от этого перестала быть бродячей или перестала кого-то кусать? Для детей мы все время спорим о трех, четырех, пяти рублях, не можем денег найти кормить их в школе, а собаку мы содержим на 600–700 рублей в сутки».

Еще до трагедии оренбургские депутаты предлагали приостановить действие закона о жестоком обращении с животными. Авторы инициативы уверяли, что есть «перекос в сторону так называемых зоозащитных требований». Примерно через пять часов после гибели ребенка в интернете была опубликована петиция с требованием возобновить отстрел бездомных собак. При этом в соцсетях звучат одинокие голоса и противников столь кардинальных мер, люди напоминают, что собаки оказались на улице не по своей воле.

Пользователь с ником «Максим Римович» в соцсетях написал, что во время заседания по бюджету в гордуме Оренбурга «кто-то из депутатов настойчиво поднимал вопрос с собаками. Но председатель гордумы Березнева просто товарищу не дала дальше вопрос поднимать, и микрофон ему, видимо, отключили (…).

Даже представлять не хочется, как ребенку было страшно, когда он от этих псов убежать пытался, и как ему было больно!

Тут такую полемику развели, а тем временем губернатор поручение дал всех собак убрать! Что, закон поменялся за пару часов?»

Губернатор действительно распорядился отловить с улиц всех бездомных собак. Что будет с ними после отлова, неизвестно.

Изольда Дробина,

собкор «Новой» на Урале

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