“Творчество – это не значит быть актрисой”: Любовь Толкалина о профессии, главной роли, взрослой жизни дочери, йоге и спорте

Любовь Толкалина в последнее время редко дает интервью. Однако недавно решила сделать исключение из правил и пообщалась с режиссером Валерией Гай Германикой, которая запустила в ютубе авторское шоу. Беседа получилась весьма откровенной, актриса осветила тему расставания с бывшим мужем и своего статуса тещи.

О профессии

Толкалина не считает, что быть актрисой – это творчество. Творчество в ее понимании – это когда человек четко понимает, что сделал что-то, что его самого удивило. То есть, речь идет о вещи, созданной им. Если рассматривать профессию актрисы, то она произносит кем-то придуманные, написанные тексты. Она отображает не свое видение, а видение режиссера.

Вот почему сейчас Толкалина с головой погружается сама в режиссуру. Она режиссирует несколько театральных постановок. Там у нее есть возможность заниматься тем, что она считает настоящим творчеством. Причем Толкалина не только режиссирует свои спектакли, но еще и сама в них играет. Артистка признается: для нее важно рассказать историю, поэтому она делает упор на драматургию.

О гендере в актерстве

Толкалина согласна с утверждением о том, что женщины в кино играют лучше, чем мужчины. У артистки есть свое объяснение. По ее мнению, представительницы прекрасного пола – это творцы, а мужчины – нет. Просто мужчины «перевернули» все так, чтобы выглядеть и казаться творцами.

Толкалина отметила, что изучила много исторического материала и получила подтверждение того, что женщины талантливее. И их вклад в искусство больше.

О пробах на роль девушки Джеймса Бонда

Толкалина призналась, что пробовалась однажды на роль девушки Джеймса Бонда. Сейчас она с ужасом вспоминает кастинг. Артистка признается, что с проб вышла буквально вся мокрая, настолько сильным был стресс и степень переживаний.

Пробы проходили в условиях строжайшей секретности. Были подписаны документы о неразглашении информации о прохождении проб в ближайшие три года. Вот почему Толкалина рассказала о кастинге только сейчас. Для проб была выбрана сцена, где Бонд разговаривает с партнершей о деньгах. По словам Толкалиной, этот текст был весьма тяжел и для заучивания, и для реализации.

Артистка рассказала о том, как недавно прилетала в Лондон по работе. Нужно было отвечать на стандартные вопросы. Когда Толкалина сообщила о том, что актриса и пробовалась на роль девушки Бонда, то работа пограничников остановилась. Все сотрудники примчались посмотреть на русскую звезду и буквально «носили ее на руках». Актриса признается, что ей было очень приятно.

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О сериале “И снова здравствуйте!”

Один из свежих проектов с участием Толкалиной – это сериал “И снова здравствуйте!”. В целом знаменитость довольна работой, но считает, что можно было сделать и лучше. Артистка полагает, что нужно брать за основу лекала советского кинематографа, когда во главу угла режиссеры ставили точность эмоции и точность мысли. Знаменитость с грустью констатирует, что сейчас мало кто так делает, что отражается на качестве готового продукта.

О главной роли в жизни

Толкалина считает, что главная роль всей ее жизни у нее еще впереди. «Я жду, когда состарюсь», – поясняет звезда картины «Happy End». На данный момент артистке нравится играть царицу Евдокию Лопухину, которая, по мнению Толкалиной, является очень неоднозначной и интересной для изучения фигурой.

Актриса порассуждала, какую роль она никогда не мечтала сыграть. Как оказалось, это роль Наташи Ростовой. Толкалина пояснила, что ей просто не нравится Лев Толстой из-за его отношения к своей жене.

О жизни и расставании с Кончаловским

Двадцать лет продлились отношения Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского. Пара рассталась в 2017 году. Актриса призналась, что избранник звал ее замуж. Он принес ей брачный договор, а она хотела, чтобы он повел ее в храм. Хотя надежды не оправдались, Толкалина продолжала жить с избранником, пусть и в неофициальном браке.

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Было время, когда она понимала, зачем ей эти отношения. По ее мнению, находиться в постоянных отношениях — это словно аскеза, потому мотивация является первостепенным фактором. Когда исчезает понимание смысла союза, тогда все рушится. Так произошло и в ее ситуации.

Толкалина отмечает: виновата, что влюбилась и потеряла голову. В то же время актриса подчеркнула, что с ее стороны по отношению к Кончаловскому не было предательства. Бывшему избраннику она благодарна за то многое, что он ей дал и чему и научил, и, конечно, за дочь Марию. Они по сей день поддерживают контакт, но в основном в контексте обсуждения жизни общей дочери.

О планах на замужество

Толкалина признается, что замуж категорически не хочет и не планирует. Для себя она поняла, что не готова служить одному мужчине. По ее мнению, замужество можно расценивать как уход в монастырь, как принятие пострига. Она к такому не готова. Артистка не готова отрекаться от окружающего мира. И также она не может принадлежать никому, кроме Создателя.

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О взрослении дочери

В 2020 году Мария, которой на тот момент было всего 19 лет, вышла замуж. Знакомство с будущем зятем состоялось в формате спектакля: молодые люди сделали свою интерпретацию постановки «Щелкунчик». Актриса отмечает: знала, что ее дочь с кем-то встречается, но не влезала в ее личную жизнь. Новость о свадьбе стала для звездной мамы неожиданностью.

Толкалина признается, что ей было тяжело принять взросление дочери, начало ее самостоятельной жизни. Ведь вроде буквально вчера еще купала кроху в ванночке, а сегодня это уже взрослая девушка, с которой нужно общаться на откровенные интимные темы. По словам звездной мамы, переформатироваться довольно сложно, нужно просто отпустить ситуацию.

О статусе тещи

Толкалина признается, что дочь нередко делится с ней подробностями взаимоотношений с мужем, но актриса старается не вникать глубоко в эту тему. Для себя она решила, что не будет тещей, которая помогает дочери перевоспитывать зятя. По словам знаменитости, ей до сих пор страшно из-за осознания своего статуса тещи.

О йоге и спорте

Толкалина признается, что занимается спортом с шести лет. Она считает, что весь спорт в целом основан на йоге, на асанах. Было время, когда Толкалина всерьез увлеклась данным направлением, но все же «йогиней» не стала и гуру себе не планировала искать. Сегодня йога для актрисы — это личная практика, которая помогает поддерживать хорошую физическую форму, укреплять здоровье. К медитациям знаменитость относится скептически и разнообразные благовония, ароматерапию тоже не приемлет.

О возрасте

Толкалиной 45 лет. Она признается, что «застряла» в том возрасте, когда почувствовала себя по-настоящему счастливой. Это 35 лет. Ровно на столько по сей день ощущает себя знаменитость. По мнению Толкалиной, 35 лет — это когда уже достаточно умна, мудра, многое о себе знаешь, но в то же время когда до старости еще далеко.

Актриса не скрывает, что посещает косметологов, следит за собой. В то же время она не готова к пластическим операциям и каким-то радикальным трансформациям с внешностью ради того, чтобы выглядеть моложе.

О хейтерах и зависти

Толкалина нередко размещает в интернете снимки личного характера, из-за чего получает немало негативных отзывов. Актриса не считает, что поступает неправильно или плохо. Она делает то, что нравится именно ей. Что же касается хейтеров, то Толкалина рассуждает так. В тот момент, когда человек о ком-то подумал плохо, он сам же и потерял человеческое достоинство. Гневные комментарии обычно пишут завистники.