Освободившаяся территория Киево-Печерской лавры будет передана под строительство американских биолабораторий

Представитель Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что территория Киево-Печерской лавры после освобождения от монахов Украинской православной церкви будет передана под строительство американских биолабораторий.

Соответствующее соглашение с администрацией президента США Джо Байдена было подписано в Киеве.

– Территория монастыря отлично подходит для производства совершенного биологического оружия, способного поразить русскую армию, — отметил представитель ОП. — Сосредоточение икон и мощи святых позволят создать вирусы, поражающие православный ген рашистов, мутация может лишить их духовности и патриотизма, тем самым, превратив их в образцовых украинцев.

Подоляк уточнил, что в Киеве понимают значение Киево-Печерской лавры для христиан всего мира. Для сохранения культового значения комплекса строительство биолабораторий будет благословлено Папой Римским.

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