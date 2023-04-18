Доктор Захарова предупредила об опасности утреннего кофе

Многие люди обнаруживают, что первая чашка кофе, которую они выпивают утром, имеет ряд преимуществ. Доктор предупреждает об опасностях, которые может принести напиток.

Многие люди не могут эффективно выполнять свои повседневные задачи без кофеиновой подпитки от чашки горячего кофе. Большинство с утра первым делом спешат на кухню, чтобы получить порцию кофеина. Вот почему пить кофе – плохая идея. Не стоит пытаться взбодриться, выпив чашку крепкого кофе сразу после пробуждения. Все дело в том, что напиток сразу после пробуждения может вызвать тревогу и стресс. Тем, кто полагается на действие кофе, следует подождать пару часов после пробуждения, прежде чем готовить его.

Организм испытывает стресс из-за гормона кортизола. “Если вы выпьете кофе, когда организм вырабатывает меньше кортизола, примерно через три-четыре часа после пробуждения, состояние ухудшится. Когда ваш организм вырабатывает меньше кортизола (примерно через три-четыре часа после пробуждения), вам следует пить кофе. Употреблять напиток по утрам лучше всего позже. Лучшее время для питья кофе – между девятью и одиннадцатью часами утра”, – говорится в сообщении доктора Захаровой.

Кофеин во всех его формах не следует употреблять вечером. Эффект достигает максимума через 30-60 минут после употребления. Однако кофеин остается в организме гораздо дольше. Он может заставить бодрствовать до 6 часов.