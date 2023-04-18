Программа реконструкции столичных поликлиник завершится до конца 2023 года – Собянин

До конца текущего года программа реконструкции московских поликлиник завершится, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что капитальный ремонт завершен на 80 объектах, в 121 медучреждении активно идут работы.

Завершится строительство четырех флагманских центров городских больниц. В эксплуатацию введут новый комплекс МКНЦ им. Логинова, корпуса клинического центра “Коммунарка” и ИКБ №1 и Детской больницы св. Владимира, рассказал Собянин.

Столица продолжит внедрять новые стандарты онкологической помощи. Особое внимание уделят горожанам с хроническими заболеваниями.

“Для удобства врачей и пациентов будем и дальше развивать цифровые сервисы и внедрять искусственный интеллект в рутинную медицинскую практику”, – добавил мэр Москвы.

В Коммунарке ранее завершилось строительство детского стационара на 200 коек. Восьмиэтажное здание оборудовано отделениями патологии и реанимации новорожденных, травматологии и ортопедии, анастезиологии и детской хирургии.

Москва продолжает внедрять искусственный интеллект в систему здравоохранения. Нейросети будут использовать более чем в 50 направлениях лучевых исследований.