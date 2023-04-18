 

В Екатеринбурге пожилая водительница сбила ребенка на пешеходном переходе

18.04.2023, 17:00, Новости дня
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В Екатеринбурге 69-летняя водительница сбила ребенка, который переходил дорогу на разрешающий знак светофора. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД по Екатеринбургу.

Женщина поворачивала налево, так как для автомобилистов также горел разрешающий знак, как сообщает Царьград. Однако водительница должна была снизить скорость и пропустить пешеходов.

В результате аварии ребенок получил травмы головы и шеи. По данным VSE42.RU, девочку госпитализировали.


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