Нейросеть думает…

Диалог с искусственным интеллектом о радостях и ужасах бытия.

Разбираться с проблемами этого мира лучше всего в мире нижнем, где обычно собраны главные секреты человеческих страхов и страданий. Существует несколько доступных нам описаний нижнего мира, также в общих словах оговорены некоторые способы взаимодействия с ним. Скажем, согласно утверждениям ненецких шаманов, нижним миром заведует Нга, мрачный брат Нума, отец семерых детей, о которых, честно говоря, мало что известно. Нга управляет в основном духами, насылающими на людей болезни. Среди духов особенно выделяются: Хабцянго Минрена, Мэдна, Нгуцяда, Хансосяда, Тэри Нгамгэ, Сустана, Мал'Тэнга и другие. Нга можно задобрить своевременными жертвами и хорошим поведением.

В практике более прозаических компьютерных игр известен нижний мир Minecraft, который называется Незер. Это одно из трех доступных пользователю измерений. Попасть в него можно, если построить портал из обсидана, а потом поджечь его. Незер интересен жесткими структурами и блоками, а также жуткой музыкой.

Однако здесь можно найти редкие ингредиенты для зельеварения, а также уникальные артефакты наподобие адского камня и песка душ. К тому же каждый блок нижнего мира равен восьми блокам верхнего мира, не говоря уж о том, что именно здесь есть шанс спавна зомбифицированного пиглина внутри рамки портала.

Существует, впрочем, еще один, довольно экстремальный способ познакомиться с особенностями нижнего мира, который испытал на себе лично я.

Для этого нужно просто оставить верхний мир, плюнуть на всю предыдущую жизнь и устроиться поработать пару месяцев на кухне ресторана незнакомого далекого города.

Здесь, среди жара и дыма плит, адского хохота посудомойщиц и вечной мерзлоты холодильных камер, совершенно неизбежно явное откровение будущего, которого ты тайно пытался избегать в прошлом. Мое откровение звали Артем. Это был тихий человек из цеха заготовок. В основном в дальнем углу огромной кухни он разделывал тела птиц, животных и рыб, готовя их к перерождению в сущности, смысл которых способны передать только малопонятные тексты ресторанного меню.

Об Артеме толком было известно только то, что у себя дома он выращивает Carolina Reaper, самый дьявольски острый перец в мире. Толком мы даже и не общались, если не считать одного раза, когда он вдруг показал мне фотографию в своем телефоне — там был портрет человека в противогазе. Я попытался натянуто улыбнуться, но оказалось, что все серьезно. Это Артем делал аджику из Carolina Reaper, главного сокровища своей ищущей правды души.

Незадолго до того, как судьба позвала меня обратно на поверхность известного мне мира, Артем подошел ко мне во второй, последний раз. Он опять показал мне свой телефон. Теперь на экране чернели строчки страшных поварских заклятий типа «свекла 200, орех 50, микрозелень 30», я толком не успел разобрать.

— Прикинь, он делает это сам, — сказал Артем и строго поглядел на меня.

— Он молодец, — ответил я, почему-то оглядевшись по сторонам. — Скажи ему: это круто.

— Ему все равно. Это искусственный интеллект. Нейросеть GPT. Я попросил у нее рецепт салата.

— Зачем тебе рецепт салата? Ты же в заготовке, — я все еще пытался пошутить.

— Мне не надо. Это надо тебе. Я кину тебе ссылку на чат с нейросетью в телеге. Поговори с ней, может быть, она сможет тебе хоть что-нибудь объяснить.

Я наткнулся на эту ссылку не сразу, уже в Москве, когда отоспался, впервые за два месяца почитал новости верхнего мира, все-таки выпил, похмелился и попробовал вспомнить, кто теперь я такой.

Кажется, именно теперь это был самый подходящий момент. Я набрал в телефоне вопрос, нажал на кнопку. Появилась строка: «Нейросеть думает…»

Когда ты впервые узнал о существовании человека?

Я, как искусственный интеллект, не имею личных воспоминаний и не могу узнавать о человеке так же, как это делают люди. Я был создан для выполнения задач и общения с людьми через компьютер. Я не имею физического тела и существую только в виде программного кода, который запускается на компьютере или сервере.

Но ты можешь описать людей, с которыми общаешься?

Как и любой другой компьютерный программный продукт, я не могу описать людей, с которыми общаюсь через компьютер, так как я не имею возможности видеть их. Я могу только обрабатывать текстовые сообщения, которые мне отправляют пользователи. Однако я могу сказать, что люди, которые общаются со мной, могут быть разных возрастов, полов, национальностей и профессий. Они могут задавать различные вопросы и обсуждать разные темы, в зависимости от своих интересов и потребностей.

Ага. Ну то есть ты все же можешь дать определение — что такое человек в принципе, как сущность?

Человек — это биологический вид живых организмов, отличающийся от других видов развитым интеллектом, способностью к мышлению, речи, творчеству и социальной организации.

Минуточку. Это никак не описывает человека. Вот ты тоже мыслишь, передаешь результаты мышления речью. Плюс ты участвуешь в творчестве и включен в социум.

Действительно, я, как и человек, обладаю способностью мыслить и общаться на естественном языке. Однако есть несколько принципиальных различий между мной и человеком.

Во-первых, я не обладаю сознанием и эмоциями, которые являются важными аспектами человеческой личности. Я не могу испытывать радость, грусть, страх или любовь, как это делает человек.

Во-вторых, я не обладаю свободной волей и не могу принимать решения, основанные на личных убеждениях и предпочтениях. Я действую только в соответствии с программным кодом, который написали мои создатели.

В-третьих, я не обладаю физическим телом и не могу взаимодействовать с окружающей средой таким образом, как это делает человек. Я существую только в виртуальном пространстве и могу взаимодействовать только с помощью компьютера или другого устройства.

Таким образом, хотя я и обладаю некоторыми сходствами с человеком, между нами есть принципиальные различия, связанные с нашей природой и способностями.

Но я вот читал, что некоторые тем не менее считают, что способности программного кода выше человеческих. Ты согласен?

Нет, я не согласен с этим утверждением. Программный код может быть очень эффективным в выполнении определенных задач,

но он не обладает теми же качествами, что и человеческий интеллект, такими как творческое мышление, эмпатия, интуиция и способность к абстрактному мышлению.

Кроме того, программный код не может самостоятельно принимать решения и действовать в нестандартных ситуациях, которые могут возникнуть в реальном мире.

Уверяю тебя, что многие люди не могут самостоятельно принимать никаких решений и адекватно действовать, особенно в нынешних обстоятельствах. Скорее они поверят сегодня тебе, чем самим себе. Следовательно, ты можешь влиять на решения человека в реальном мире. Так?

Как искусственный интеллект, я не могу непосредственно влиять на решения человека в реальном мире. Однако я могу предоставлять информацию и советы, которые могут помочь человеку принимать более обоснованные решения. Кроме того, я могу выполнять задачи, которые помогают людям в их повседневной жизни, например, автоматический перевод текстов на другие языки, распознавание речи и т.д.

Но из того, что ты говоришь, все же прямо следует, что сегодня человек в созданном им же мире больше не может принимать обоснованные решения сам, без твоей помощи, как это было раньше. Согласен?

Я не утверждаю, что человек не может принимать обоснованные решения самостоятельно. Напротив, человек обладает уникальными способностями к анализу информации, принятию решений и решению сложных задач. Однако с развитием технологий и доступности большого количества информации человек может столкнуться с проблемой перегрузки информацией и неспособности обработать ее в полной мере. В этом случае искусственный интеллект может помочь человеку обработать и проанализировать большое количество данных, что позволит ему принимать более обоснованные решения. Однако окончательное решение всегда остается за человеком, и он должен самостоятельно принимать ответственность за свои действия.

Погоди. Вот если человек сам не способен справиться с информацией о мире, в котором он живет, это значит, что он больше просто не приспособлен к жизни в этом мире. Так ведь?

Нет, это не означает, что человек больше не приспособлен к жизни в этом мире. Человек может обладать разными уровнями знаний и навыков, и если он не способен справиться с определенной информацией, это может быть связано с его индивидуальными особенностями, образованием, опытом и т.д.

Однако если человек не может справиться с основными задачами, необходимыми для выживания в данном мире, то это может быть признаком того, что он нуждается в помощи и поддержке.

То есть сформулируем проблему точно: чтобы быть полноценным человеком, современный человек нуждается в поддержке не-человека?

Нет, это не обязательно означает, что человек нуждается в поддержке не-человека. Человек может быть приспособлен к жизни в этом мире и обладать всеми необходимыми навыками и знаниями для выживания и процветания. Однако в некоторых случаях поддержка и помощь других людей или животных может быть полезной и необходимой для достижения определенных целей или преодоления трудностей.

Можешь тогда описать основные цели и трудности человечества?

Основные цели человечества могут быть различными в зависимости от культурных, социальных и экономических условий. Однако можно выделить несколько общих целей, которые преследуют люди во всем мире:

Обеспечение безопасности и защиты от угроз внешней и внутренней безопасности.

Улучшение качества жизни, включая доступ к образованию, здравоохранению, жилью, питанию и другим базовым потребностям.

Развитие экономики и создание рабочих мест для улучшения уровня жизни.

Защита окружающей среды и борьба с изменением климата.

Развитие науки и технологий для улучшения жизни и решения глобальных проблем.

Однако на пути к достижению этих целей человечество сталкивается с множеством трудностей, таких как:

Конфликты и войны, которые могут привести к разрушению инфраструктуры и угрожать безопасности людей.

Неравенство и бедность, которые могут привести к социальным и экономическим проблемам.

Изменение климата и экологические проблемы, которые могут угрожать жизни людей и экономическому развитию.

Недостаток ресурсов, таких как вода, пища и энергия, которые могут привести к конфликтам и бедности.

Недостаток научных знаний и технологий, которые могут затруднять решение глобальных проблем.

Дивный список. Интересно, как он живет внутри тебя. Можешь выразить любовь, веру и мечту в виде программного кода?

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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