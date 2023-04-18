Ломким волосам не нужен кератин. Как помочь обладательницам сухих волос

Каждый тип волос требует индивидуального ухода и заботы. Но подход к уходу осложняется, если речь идет о сухих волосах, поскольку они также могут быть ломкими, грубыми и тусклыми. То есть, помощь должна быть многогранной.

Что именно должны учитывать обладательницы сухих волос в практике ухода за ними?

Осторожное использование кератина

Белковый компонент кератин содержится во многих продуктах для ухода за волосами. Но ломким прядям он как раз не нужен по той причине, что его накопление в конечном счете утяжеляет их, делая более хрупкими.

Полностью отказываться от белковых формул в каждом случае не стоит, но применять такие средства рекомендуется с крайней осторожностью.

Увлажнение

Если что и требуется сухим и ломким волосам в значительных количествах, так это увлажнение. Эта функция продуктов по уходу за волосами заслуживает отдельного внимания.

Желательно, чтобы эффект увлажнения имел несколько направлений воздействия. В частности, раз в неделю можно применять увлажняющий кондиционер глубокого действия или продукт прямого воздействия на кожу головы. Рассматривая полезные ингредиенты в составе, стоит обращать внимание на масло дерева ши, авокадо, алоэ и глицерин. Данный набор сохранит волосы здоровыми и блестящими.

Ограничение тепловых воздействий

Тепло, оказываемое некоторыми инструментами по уходу, усиливает сухость и ломкость волос. Уменьшить негативные последствия таких воздействий помогут термозащитные средства. Их можно наносить, к примеру, перед горячей укладкой.

И напротив, некоторые продукты под воздействием плойки или выпрямителя для волос только усугубляют ситуацию. Определенные компоненты в шампунях и лаках под действием тепла делают волосы еще более хрупкими и слабыми.

Стрижка

Это не панацея от всех симптомов сухости, но как профилактическая мера поддержки здоровья волос она вполне уместна. Стрижка особенно будет полезна, если заметны явные признаки ломкости кончиков волос, тем более если они еще и секутся.

Пересмотр питания

Рацион также оказывает влияние на состояние волос. К примеру, длительное поддержание белковой диеты без углеводов может привести к ломкости волос. Низкоуглеводные или низкокалорийные диеты могут также создать условия для истончения.

Для достижения противоположного эффекта меню должно содержать продукты с полезными жирами наподобие орехов, лосося, семян чиа и т.д. При таком питании волосы будут эластичными и увлажненными.