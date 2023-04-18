Не каждый модный мейкап жизнеспособен: популярные тренды макияжа 2023, которые легко повторить и можно использовать в повседневной жизни

В 2023 году есть множество различных модных тенденций, которые точно заслуживают особого внимания, так как они помогают придать образу особую притягательность. В этом году будет много трендов в области красоты и макияжа. Вот несколько отличных вариантов, которые идеально подойдут многим девушкам.

Что такое эстетический стиль

Модные тенденции в сфере макияжа делятся на два, казалось бы, противоположных тенденций, а именно, натуральность и красочные бьюти-образы.

Они могут показаться противоположностями, однако, на самом деле, естественность занимает особое место в макияже глаз и губ.

Вот некоторые тенденции макияжа на 2023 год.

Сияющая кожа

Уход за кожей в этом году является самым настоящим трендом. Важно продемонстрировать здоровый и сияющий цвет лица.

Желаемый эффект достигается за счет того, что приоритет отдается грамотному уходу за кожными покровами, а не маскированию недостатков при помощи косметики. В качестве основы нужно использовать продукты с легким покрытием.

Кремовый бронзатор

Для достижения красивого и сияющего оттенка кожи нужно использовать кремовый бронзатор.

Это средство помогает обеспечить максимально естественный результат и сделать образ более эффектным и притягательным.

Эффект лифтинга

Это еще одна замечательная тенденция, заслуживающая внимания. Добиться эффекта лифтинга можно при помощи макияжа.

Для этого нужно использовать продукты для мейк-апа в восходящем направлении, чтобы визуально подтянуть черты лица.

Стеклянная или хрустальная кожа

В 2023 году важно особое внимание уделять кожным покровам. Стеклянная кожа подразумевает то, что кожные покровы выглядят практически кристальными и буквально светятся изнутри.

Это помогает продемонстрировать здоровую, красивую и сияющую кожу, которая просто восхищает. Для достижения желаемого результата нужно использовать хайлайтер.

Обнаженные губы

Губы нюдового тона продолжают позиционироваться как самые желанные.

Оттенок может варьироваться от максимально естественных до таких тонов как верблюжий, мокка или светло-коричневый.

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Блеск для губ

Интересно смотрится макияж, который подразумевает под собой то, что губы накрашены подводкой и блеском.

Стоит выбрать для себя кремообразную коричневую подводку, с которой будет максимально легко работать, а затем нанести блеск, который очень удобен благодаря своей текстуре и способу нанесения. Это позволит создать эффект глазури.

Геометрическая подводка для глаз

Подводки для глаз могут быть в этом году совершенно любых цветов, стилей и форм. Отличным вариантом станет четко прорисованная геометрическая линия. Это позволит добавить взгляду выразительность.

Блестки и стразы

В этом году приветствуется блеск в макияже в любых его проявлениях.

Можно использовать как блестящие аппликации, так и выбрать тени для век с металлическим эффектом.

Яркие веки

Тени для век смелых тонов выглядят просто невероятно и помогают сделать образ более притягательным.

Оттенки могут варьироваться от зеленого до розового или сиреневого.

Румянец

Румяна являются еще одним трендом макияжа в 2023 году.

Чтобы добиться красивого эффекта, не стоит бояться наносить этот продукт на щеки.