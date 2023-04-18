 

Тарасова назвала украинскую олимпийскую чемпионку “дурой” из-за ее высказываний о россиянах

18.04.2023, 15:24, Разное
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Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, осудила Оксану Баюл, олимпийскую чемпионку 1994 года в женском одиночном катании, за то, что она попросила Международный олимпийский комитет запретить российским спортсменам в участии в турнирах. Ее слова приводит “Матч ТВ”.

Тарасова назвала экс-фигуристку непроходимой дурой. По ее словам, “такое заявление можно объяснить только отсутствием ума”.

Ранее 18 апреля Баюл призвала МОК не пускать россиян на Олимпиаду 2024 года в Париже. Она заявила, что украинцы не хотят, чтобы россияне участвовали в соревнованиях, даже если они будут выступать под нейтральным флагом.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 27 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос о допуске россиян еще не решен.


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