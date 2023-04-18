Для этапирования иноагента Кара-Мурзы Минкульт предоставит первый столыпинский вагон из Музея истории ГУЛАГа
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Приговорённый к 25 годам лишения свободы оппозиционный политик и иностранный агент Владимир Кара-Мурза будет отбывать свой срок в Магаданской области.
Также Мосгорсуд порекомендовал министерству культуры подготовить документальный фильм о преступных деяниях и справедливом возмездии, постигшем иноагента.
– Учитывая общественную опасность деяний, совершённых осуждённым, уместным представляется снять кинокартиру о незавидной участи иностранного агента Кара-Мурзы. Чтобы его пример отвадил других от самой мысли совершить преступление, – сообщил пресс-секретарь суда Михаил Вышинский.
Заместитель министра культуры Алла Манилова в своём официальном Telegram-канале пообещала уже через неделю представить на обсуждение экспертного совета Фонда кино сюжет документального фильма «Преступление и наказание иноагента Кара-Мурзы».
– Кое-что мы уже начали делать. Я распорядилась предоставить для этапирования осуждённого первый столыпинский вагон, который в настоящий момент находится в Музее истории ГУЛАГа. Вагонзак в прекрасном состоянии, мы зафиксируем на плёнку весь путь преступника от суда до лагеря, – написала Манилова.
Фильм о судьбе иностранного агента должен выйти на экраны до конца 2023 года.
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