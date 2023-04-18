 

Срочно: Дмитрий Дибров попал в ДТП

18.04.2023, 15:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Популярный российский телеведущий Дмитрий Дибров попал в аварию в Москве. По неподтвержденным данным, на Звездном бульваре “Мерседес” телеведущего врезался в полицейскую машину.

К счастью, обошлось без пострадавших. В данный момент шоумен ожидает эвакуатор на месте аварии. Там же работают сотрудники ГИБДД.

Телеграм-каналы растпространяют некоторые подробности случившегося. Отмечается, что при перестроении на Звездном бульваре телеведущий за рулем иномарки столкнулся с полицейским микроавтобусом.

Журналисты уже успели связаться с Дмитрием. Экс-ведущий телепередачи “Кто хочет стать миллионером” сообщил редакции телеграм-канала “Подъем”, что не важно, кто именно въехал, важно, что все в порядке. “Да случайно человек въехал. Ой, ну какая разница, кто въехал, главное, что все в порядке”, — заявил он.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что семья Дмитрия Диброва столкнулась с потрясение. Старший сын звездной пары Александр катался на велосипеде и заблудился в незнакомой местности. Находясь достаточно далеко от дома, он не смог самостоятельно вернуться. Телефон при этом оказался практически полностью разряжен.

В итоге ребенок смог дозвониться матери. Полина Диброва успешно забрала свое чадо и вернула домой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06.20 / Стало известно содержание полученной Путиным от ветерана папки

23.07.21 / Подозревали в колдовстве. В Папуа-Новой Гвинее родственники два года пытали семилетнюю девочку

02.05.21 / Стало известно о планах США и Ирана обменяться задержанными

29.04.21 / С омской больницы взыскали компенсацию за тайное захоронение пенсионерки с бомжами

26.11.21 / В Индии разрабатывают космические ракеты и спутники с функцией самоуничтожения

08.11.21 / Видео, как 48-летняя супермодель Хайди Клум засветила лобок, набрало почти 500 тыс. просмотров

28.12.21 / Защита Джелялова обжаловала продление ему ареста

16.07.21 / Верховная Рада установила в Украине День ответственности человека

10.07.20 / “Российский след в президентских разговорах и украинской энергетике”. 10 июля в эфир выйдет ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”

19.11.21 / ГБР проверяет источники утечки информации разведки о вагнеровцах, которую опубликовала Соколова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика