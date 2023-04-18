 

Ирина Дубцова посетила столичный пункт набора на военную службу по контракту

18.04.2023, 15:40, Разное
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Дубцова отметила высокую организацию работу пункта и удобство для тех, кто желает поступить на службу по контракту. Певица обратила внимание на автоматизацию процессов и возможность быстро пройти процедуры в одном месте.

Она выразила поддержку тем, кто готовится к выполнению боевых задач. Дубцова пожелала всем военнослужащим вернуться живыми и здоровыми.

“Я обняла и пожала руку каждому, кого встречала на своем пути. И я сказала им, что мы гордимся, мы верим в победу, в силу духа, мужества”, – передает слова исполнительницы Агентство городских новостей “Москва”.

Контрактников ранее поддержал вице-спикер Мосгордумы, журналист Андрей Медведев. Также пункт посетили телеведущая Юлия Барановская, заслуженные артисты России Ирина Апексимова и Сергей Векслер. Все они отметили хорошую организацию работы и отзывчивость сотрудников.

Пункт отбора на службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Узнать информацию о поддержке бойцов и их семей можно по телефону горячей линии и на портале mos.ru. В мессенджере “Телеграм” доступен чат-бот @MskContract_bot.


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