«Может перерасти в нечто гораздо худшее» — кремлевское лоббисты призвали администрацию Байдена перестать лгать об украинском конфликте

Недавняя «утечка» секретных документов показала, что заявления американского правительства о боевых действиях на Украине не отражают действительности. Конгресс и народ должны потребовать от Белого дома подотчётности и правды. В противном случае, страна рискует оказаться втянута в очередной зарубежный конфликт, пишет в статье для Fox News подполковник армии США в отставке Роберт Магиннис.



AP

В свете недавно просочившихся секретных документов публичные заявления президента Джо Байдена о конфликте на Украине «звучат фальшиво». Конгресс и американский народ должны потребовать от правительства подотчётности и правды, пока страну «не втянули в новую войну или во что-то похуже», пишет в статье для Fox News подполковник армии США в отставке Роберт Магиннис.

Крупные СМИ «искажают» историю с утечкой разведданных. Они поступают недальновидно, уделяя основное внимание разоблачителю, а не содержанию материалов, чтобы защитить главу Белого дома. «Но нам нужно спросить, не лжёт ли президент о нашей роли в украинском конфликте, который может иметь тяжёлые последствия для всех нас», — отмечает публицист.

По его словам, история показывает, что лидеры США регулярно врут народу о войнах. Так, в 1940 году Франклин Рузвельт обманул американцев, заявив, что страна не будет отправлять солдат за рубеж. Более того, ещё до нападения на Пёрл-Харбор и официального вступления в борьбу с нацистским блоком Вашингтон помогал Соединённому Королевству.

Президент Линдон Джонсон солгал об угрозе со стороны Северного Вьетнама, чтобы удержаться у власти. В 1964 году он заявил участникам предвыборной кампании в Акроне, штат Огайо: «Мы не собираемся посылать американских парней за девять или десять тысяч миль от дома делать то, с чем азиатские парни должны разбираться сами».

Затем, после своего избрания, Джонсон отправил военных в джунгли Вьетнама, солгав народу о нападении на американцев в Тонкинском заливе. В итоге США развернули в регионе полмиллиона человек, но в 1975 году войскам пришлось бежать оттуда «с поджатыми хвостами», потеряв более 58 тыс. солдат и офицеров, обращает внимание Магиннис.

Джордж Буш — младший также лгал о причине, по которой США вторглись в Ирак. Президент знал, что у Саддама Хусейна больше нет арсенала оружия массового уничтожения, и тем не менее ввёл американский народ в заблуждение, напоминает автор статьи.

Он допускает, что Байден лжёт о роли Америки в украинском кризисе, так же как лгали его предшественники. Ведь просочившиеся разведданные рисуют картину, «сильно отличающуюся» от той, которую транслируют президент и его администрация.

«Мы должны спросить: в чём состоит правда? Действительно ли Америка более непосредственно вовлечена в украинский конфликт, чем сообщалось ранее? Воюют ли американские войска с русскими? Не намеренно ли администрация Байдена истощает наши арсеналы в пользу Китая? Сможет ли Украина действительно выиграть конфронтацию с гигантской Россией?» — считает Магиннис.

На его взгляд, расследование утечки Пентагона — серьёзное дело. Но гораздо важнее, говорят ли Байден и его доверенные лица американскому народу правду о конфликте на Украине. В конце концов, президент никогда не объяснял, в чём заключаются национальные интересы США в текущем противостоянии, ограничиваясь утверждениями, что необходимо «защитить украинскую «демократию» и не дать русским поглотить ещё больше Европы».

На прошлогоднем саммите НАТО глава Белого дома пообещал, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», и не допустит победы Москвы. «Это слишком похоже на заявления Линдона Джонсона и войну во Вьетнаме», — уверен автор статьи.

«Просочившиеся разведывательные документы стали тревожным сигналом относительно роли США в украинском конфликте. Президенту Байдену давно пора начистоту поговорить с американским народом о наших интересах и о том, не может ли наша дальнейшая роль в этом конфликте перерасти во что-то гораздо худшее», — заключает Роберт Магиннис.