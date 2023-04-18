 

«Госуслуги» создадут учетные записи для росссиян, у которых нет доступа к интернету

18.04.2023, 15:08, Разное
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«Госуслуги» анонсировали запуск нового автоматического сервиса – создание учётных записей для всех россиян не зарегистрированных на платформе.

Война в Украине– Новые учётные записи ориентированы для тех у кого нет доступа к сети, или находится заграницей, в недружественных странах, в которых блокируют доступ к российским сервисам, и для тех, кто игнорирует необходимость регистрации, – пояснили разработчики. – Учётная запись для таких пользователей будет создана на основании общедоступных данных из других сервисов. Доступ в личный кабинет будет осуществляться по номеру паспорта, как логину и номеру ИНН, как паролю.

Напомним, ранее в «Госуслугах» сообщили, что все аккаунты, удаленные пользователями за прошедший год, будут восстановлены.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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