Идеально для круглой формы лица: 10 трендовых идей стрижки боб с челкой

За последние несколько лет стрижка боб стала считаться практически эталоном высокого стиля. Такая прическа отражает индивидуальность женщины, подчеркивая ее притягательные черты лица и скрывая недостатки. Безусловным плюсом стрижки боб является и то, что она подходит под любой тип лица. Можете не сомневаться, что, сделав себе подобную прическу, вы обретете уверенность в собственных силах. Ну а подобрать конкретный стиль вам помогут 10 трендовых идей из нашей статьи.

Короткий боб с боковой челкой

Как известно, длина до подбородка помогает подчеркнуть те черты лица, на которых вы хотите акцентировать внимание. Эта простенькая стрижка (фото в заголовке) считается универсальной, поскольку подходит обладательницам любого типа волос. Вся ее притягательность заключается в челке. Чтобы она лежала красиво, вам придется тратить по 5-10 минут на сушку волос после каждого похода в душ.

Боб с тонкой челкой

Одна из самых популярных коротких причесок среди блондинок. Смотрится весьма дерзко не только благодаря тонкой челке, но и потому, что кончики волос завиваются у самого подбородка. Если вы являетесь обладательницей лица с круглой формой, то можете не сомневаться, что эта стрижка подойдет вам идеально. Она поможет вам обрамить лицо, акцентируя внимание на красивой улыбке или уверенном взгляде.

Такая прическа не требует к себе особенного ухода. Для создания завивки достаточно использовать обычную плойку – с этой задачей справится даже та девушка, которая далека от мира моды и красоты.

Боб с завитой челкой

Хотите подчеркнуть свои скулы или решили продемонстрировать мягкую текстуру своей кожи на шее? В таком случае вам стоит присмотреться к стрижке боб с завитой челкой. Такая прическа прекрасно дополнит ваши черты лица, а также привлечет внимание окружающих. Все, что вам потребуется – сперва сделать длинную, но не слишком плотную в середине челку, после чего завить ее с помощью щетки и отвести локоны в разные стороны. Обладательницам круглой формы лица рекомендуется сделать стрижку чуть более длинной, чем в классическом бобе.

Подобная стрижка хорошо подойдет зрелым женщинам, которые хотят омолодить свой внешний вид. Весь секрет притягательности заключается в правильной укладке, так что если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше обратитесь к стилисту.

Классический чоппи-боб с легкой челкой

Одна из самых интересных причесок для женщин с округлой формой лица. Небольшая длина позволяет сделать укладку даже в домашних условиях – просто попросите своего стилиста дать вам несколько рекомендаций по уходу.

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Основной акцент в этой стрижке сделан на челку, которая разделяется на две части посередине. Это помогает придать внешности легкую неопрятность, но при этом акцентировать внимание на взгляде. Многие собеседники во время разговора смотрят как раз на точку между бровей. Можете не сомневаться, что выражение вашего лица будет отражать вашу уверенность в собственных силах, а улыбка станет просто неотразимой. И все это без лишних изысков!

Боб с короткой челкой и неаккуратным пробором

Чтобы придать своему стилю более резкий вид, достаточно сделать прическу боб с короткой челкой. Пусть пробор будет неаккуратным – это лишь придаст вам эксцентричности, а также подарит вашему взгляду больше выразительности. Остальная структура волос также должна быть взъерошенной, чтобы прическа смотрелась гармонично и изящно.

Имейте в виду, что такая прическа требует тщательного ухода. К примеру, вам обязательно понадобятся текстурирующие средства для волос, чтобы придать им более пышный внешний вид. Особенно это касается обладательниц тонких и мягких волос, которые часто страдают от того, что новая прическа теряет свой внешний вид уже после первого мытья.

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Лохматый боб для вьющихся волос

Не спешите расстраиваться, если вы являетесь обладательницей непослушных вьющихся волос! Среди стрижек боб для вас тоже отыщется свой тренд, который поможет подчеркнуть объем и натуральную структуру волос. Ухаживать за такой стрижкой проще простого: используйте крем для локонов. Это сократит количество лишних завивок, а также заметно снизит временные затраты, которые вы проводите по утрам перед зеркалом.

Подобная прическа подойдет не только тем, у кого от природы вьющиеся волосы, но и тем, кто сделал себе химическую завивку. Разумеется, чтобы завивка не испортилась после мытья волос, придется постоянно использовать текстурирующий спрей.

Текстурированный французский боб с “рваной” челкой

Французская стрижка с “рваной” челкой – один из самых популярных трендов в наши дни. Поскольку большая часть волос собрана вокруг скул, данная стрижка поможет вам сбалансировать круглую форму лица, особенно если вы считаете себя недостаточно женственной. Такая прическа хорошо поддается укладке, ведь для создания волнистой структуры не требуется особых усилий.

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Чтобы придать образу еще больше современности, используйте для стрижки челки бритву, а не ножницы. Это заставит вас выглядеть еще на несколько лет моложе, а также даст окружающим понять, что вы хорошо разбираетесь в современной моде.

Длинный боб с “рваными” прядями

Очень симпатичный боб, который подчеркнет вашу округлую форму лица, заставляя ее выглядеть еще более женственно и миловидно. Взъерошенная текстура вокруг линии шеи также помогает сбалансировать округлую форму лица. Разумеется, чтобы поддерживать такую красоту, придется регулярно наносить структурирующий спрей, зато вы будете выглядеть не хуже, чем модель с обложки модного журнала.

От ровной челки лучше воздержаться – пусть она будет неоднородной, подчеркивая тот факт, что прическа состоит из нескольких слоев. Ну а если вы хотите сместить акцент с вашей округлой формы лица, то просто сделайте боб более длинным.

Мини-боб с микрочелкой

Это мог бы быть классический боб с выбритой шеей, однако если вы хотите придать еще больше индивидуальности вашему внешнему виду, то попросите стилиста сделать вам максимально короткое каре с небольшой челкой. Кончики локонов следует завернуть по направлению к губам, тем самым акцентируя внимание на вашей улыбке.

Такая прическа должна особенно понравиться женщинам в возрасте, которые хотят сместить акцент с верхней части лица на нижнюю. Кроме того, стрижка окажется идеальной для девушек с маленьким лбом, ведь она скроет этот недостаток, заставляя ваше милое лицо выглядеть гораздо более женственнее.

Градуированный боб с микрочелкой

Эта прическа с мягкой текстурой среза вокруг лица должна понравиться в первую очередь обладательницам тонких волос, ведь она позволяет придать прическе объем при минимальном количестве усилий. Ну а микрочелка позволит акцентировать внимание на форме вашего лица, даже если смотреть на него в профиль.

Главным преимуществом такой прически принято считать то, что ее можно сделать за считаные минуты. Кроме того, вам не потребуется заморачиваться с ежедневным уходом: структура волос не нарушается даже после мытья головы. А еще вы сможете манипулировать этой прической так, как вашей душе угодно.

Заключение

И это лишь самые популярные тренды стрижки боб, на которые вы можете обратить свое внимание. Если вы подробнее расскажете стилисту, что вы хотите получить от новой прически, то вполне возможно, что он предложит вам еще несколько вариантов, подходящих именно для вашего типа лица.