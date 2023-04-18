Белок – основа здорового питания. Включаем в рацион овощи, богатые этим нутриентом

Белок является ключевым компонентом здорового питания. Большинство из нас привыкло получать его из мяса, сыров и других продуктов. Но одним из лучших источников белка являются овощи. Помимо того что они гораздо дешевле, еще содержат и другие питательные вещества, необходимые для полноценного функционирования организма. Далее рассмотрим, в каких овощах больше всего скрывается белка.

Брокколи

Один кочан брокколи (около 440 г) содержит треть рекомендуемого суточной нормы белка. Кроме того, этот овощ также богат несколькими жизненно важными минералами и витаминами, такими как фолиевая кислота и витамин К для укрепления костей.

Зеленый горошек

Помимо того что зеленый горошек богат белком, его легко добавить практически в любое блюдо. Если вы стремитесь получить больше белка, держите упаковку замороженного горошка всегда в морозилке и размораживайте его всякий раз при готовке.

Картофель

Этот овощ также богат белком. Его можно есть как отдельное блюдо или сочетать с нежирным кусочком курицы, стейком или рыбой. Картофель помимо высокого содержания белка богат витаминами С и В6, которые помогают поддерживать иммунитет.

Шпинат

Наполненный питательными веществами и обладающий мощной антиоксидантной защитой, шпинат содержит ряд фитонутриентов, таких как каротиноиды и флавоноиды. Эта листовая зелень является отличным источником других антиоксидантных веществ, включая витамин С и Е, бета-каротин, марганец, цинк и селен. Он отлично подходит для укрепления здоровья костей благодаря витамину К, магнию, марганцу и кальцию, а также является кладезем клетчатки.

Кукуруза

Помимо большого количества белка кукуруза является источником витамина B6 и калия. Они важны для контроля давления и способствуют улучшению работы сердца.

Грибы портобелло

Подумайте о том, чтобы заменить мясо жареными грибами портобелло. Они богаты белком, что является одной из причин, по которой данное вегетарианское блюдо долго сохраняет чувство сытости. Грибы портобелло — отличный источник клетчатки и иммуностимулирующего витамина Д, цинка и селена.

Свекольная ботва

Помимо того что свекольная ботва содержит много белка, она также богата витамином С, фосфором и цинком. Было доказано, что она уменьшает повреждение печени у мышей.

Шиитаке

Этот продукт крайне полезен для иммунной системы. Грибы считаются кладезем противовоспалительных соединений. Они достаточно универсальны и могут быть добавлены в самые разные блюда в рационе.

Спаржа

Всего полстакана спаржи обеспечивает 57% рекомендуемой суточной нормы витамина К — важнейшего питательного вещества для здоровья костей, которым часто пренебрегают. В этой порции содержится большая доза фолиевой кислоты – питательного вещества, которое необходимо для роста клеток и образования ДНК, а также имеет решающее значение для здоровой беременности.