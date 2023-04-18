«Высокие зарплаты, охрана труда и гарантированный досуг» – комиссия Минпросвещения по борьбе с переписыванием истории перепишет главу про ГУЛАГ в школьных учебниках
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Комиссия министерства просвещения по борьбе с переписыванием истории взялась за масштабное «реконструирование» образа трудовых лагерей в СССР.
Чиновники и историки намерены исправить ошибки перестроечных времён: отныне ГУЛАГ будет позиционироваться не в качестве «либеральной страшилки», а «в соответствии с исторической правдой, зафиксированной в официальных источниках того времени».
Члены комиссии намерены полагаться на советские источники, вышедшие в печать до 1953 года, поскольку они наиболее приближены к самим лагерям во времени, а следовательно, не содержат искажений. Согласно новой трактовке, «специалисты ВОХР» охраняли заключённых шпионов, вредителей и контрреволюционеров от «справедливого гнева советских граждан», который ждал их за пределами лагерей.
Также в учебниках будут рассказывать о высоких зарплатах, охране труда и гарантированном досуге для заключённых. К слову, само слово «заключённые» отныне не рекомендовано – вместо него применят формулировку «гости ГУЛАГ».
Узнать, какой на самом деле была жизнь в лагерях, можно будет уже в сентябре, когда в продаже появятся первые отредактированные учебники.
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