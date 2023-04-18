Мнение: Воспроизводство населения в регионах, дефицит трудовых ресурсов и сокращение бедных россиян

1. Ещё одно наглядное напоминание, что люди хорошо размножаются там, где высокие зарплаты, просторное жильё и развитая социалка. В топ-10 по уровню рождаемости в России находятся самые богатые и благополучные регионы России — Дагестан, Тыва, Бурятия и, например, Алтай (ссылка). Бедные и неустроенные мегаполисы, Москва и Петербург, в десятку ожидаемо не вошли.

2. Эксперты указывают, что главная проблема, ограничивающая рост экономики России – это не санкции, а дефицит трудовых ресурсов (ссылка):



Дефицит рабочей силы может осложнить рост ВВП России выше двух процентов в течение нескольких лет подряд. Так прогноз Минэкономразвития о том, что российская экономика увеличится на 2,8 процента в 2026 году, в разговоре с «Лентой.ру» оценила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

«Удержаться на темпах роста выше двух процентов в течение нескольких лет подряд будет достаточно сложно. Причина заключается в том, что у нас большой дефицит трудовых ресурсов. Возможно, за этим прогнозом стоит определенная концепция, как дефицит трудовых ресурсов будет решен. Например, они ожидают существенного роста миграции», — объяснила она.

При этом оценки на текущий год кажутся более реалистичными, отметила Наталия Орлова. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совместном заседании коллегий с министерством финансов сообщил, что рост ВВП в 2023 году составит 1,2 процента вместо 0,8 процента, как предполагалось в сентябре.

С одной стороны, в прошлом году были мобилизованы 300’000 человек, f численность российской армии по текущим планам должна вырасти примерно с 1 миллиона до 1,5 миллионов. Кроме того, несколько сотен тысяч человек покинуло Россию «через Верхний Ларс».

С другой стороны, многие из покинувших Россию уже, понурив плечи, вернулись. Продолжается миграция в Россию украинцев — некоторые едут прямо с Украины, другие после некоторой задержки в Европе и более близкого знакомства с местными реалиями. Также вот-вот повзрослеет относительно многочисленное поколение детей, появившееся на свет в период путинского подъёма рождаемости в конце 2000-х – начале 2010-х (после 2006 года).

3. Впрочем, российский народ сейчас сыт как никогда в своей истории, так что ещё не факт, что молодёжь будет охотно работать за те скромные зарплаты, которые предлагают стажёрам. Благодаря мощному подъёму сельского хозяйства, импортозамещению и социальной поддержке, денег на еду сейчас не хватает лишь считанным процентам россиян. Чуть хуже обстоят дела с одеждой и автомобилями (ссылка):

По итогам 2022 года каждый шестой россиянин (17 процентов опрошенных) жаловался на нехватку средств на еду или одежду и обувь. Из них четырем процентам денег не хватает даже на еду, со ссылкой на Центр исследований гражданского общества Высшей школы экономики (ВШЭ) сообщает газета «Известия».

За несколько лет ситуация изменилась в лучшую сторону, и количество бедных россиян сократилось. По словам доцента кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, благосостояние россиян растет «не слишком динамично», отчасти за счет роста господдержки уязвимых слоев населения. В итоге в 2019 году на нехватку денег даже на еду жаловалось семь процентов опрошенных. Доля тех, кому хватало на продукты, но не на обувь и одежду, составляла 16 процентов.

10 процентов от числа опрошенных ВШЭ признались, что тратят почти все деньги на еду. Еще 15 процентов респондентов тратят на продукты две трети и более от своего дохода. Два года назад доля таких граждан составляла 11 процентов и 20 процентов соответственно. При этом количество россиян, которые не могут позволить себе автомобиль, выросла с 20 до 25 процентов.

Полученные данные говорят об усилении расслоения и поляризации общества, отметил доцент Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака. Доля бедных граждан снижается, но вместе с ней уменьшается и доля среднего класса, который государство поддерживает меньше.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, с 2017 по 2022 год количество бедных россиян уменьшилось на 3,6 миллиона человек. Сейчас число россиян, не преодолевших черту бедности, составляет 10,5 процента.

Для большей наглядности, развернём процитированную цифру: у 75-80% россиян есть деньги на автомобиль (речь, очевидно, идёт о взрослых гражданах). У каждого третьего россиянина собственное авто уже есть, при этом многим оно попросту не нужно, если имеется у другого члена семьи или если семья проживает в удобном месте, хорошо обеспеченном общественным транспортом и такси, магазинами шаговой доступности и прочей инфраструктурой.