Украинская олимпийская чемпионка обратилась к главе МОК из-за россиян

Оксана Баюл, олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании из Украины обратилась к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху в связи с допуском российских спортсменов на турниры.

Баюл заявила, что украинцы не хотят, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпиаде 2024 года в Париже, даже если у них будет нейтральный статус.

Ранее Вадим Гютцайт, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, заявил, что если российские или белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде 2024 года, то украинская команда может отказаться от выступления.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.