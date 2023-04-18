 

Украинская олимпийская чемпионка обратилась к главе МОК из-за россиян

18.04.2023, 14:33, Разное
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Оксана Баюл, олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании из Украины обратилась к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху в связи с допуском российских спортсменов на турниры.

Баюл заявила, что украинцы не хотят, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпиаде 2024 года в Париже, даже если у них будет нейтральный статус.

Ранее Вадим Гютцайт, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, заявил, что если российские или белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде 2024 года, то украинская команда может отказаться от выступления.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.


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