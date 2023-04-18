Пригожин заявил о начале “расследования” против “подонков” из Gulagu.net

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18.04.2023, 14:20, Новости дня
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Евгений Пригожин рассказал, что по инициативе главы лиги ветеранов локальных конфликтов, героя России Андрея Трошева будет возбуждено уголовное дело по факту видео дискредитирующего ЧВК “Вагнер”. Ранее соответствующее видео было опубликовано на ресурсе Гулагу.Нет.

Пригожин рассказал, что в ЧВК “Вагнер” обратился один из участников видео и сообщил о намерении покончить с собой. С ним удалось договориться, и он содействуют разоблачению Gulagu.net, заключил Пригожин.

“На Федеральном агентстве новостей вы можете посмотреть это видео, далее они будут держать вас в курсе по ходу расследования. Через какое-то время я сделаю еще одно заявление о том, как это произошло и почему, что нам сейчас известно. Безусловно, заявление на возбуждение уголовного дела против этого человека мы отзовем, поскольку-постольку он активно сотрудничает и будет сотрудничать, чтобы разоблачить подонков из Гулагу. Нет и зарубежный спецслужб,” – публикует пресс-служба компании “Конкорд” слова бизнесмена.

Ранее Пригожин сообщил, что в случае, если обвинения в его адрес подтвердятся он готов понести ответственность, согласно законам РФ.


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