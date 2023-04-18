Онемением конечностей могут проявляться диабет и опухоли мозга

Татьяна Романенко, терапевт перечислила патологии, симптомами которых могут являться онемения конечностей.

Как правило, онемение ноги или руки может быть вызвано неудобной позой или слишком долгим пребыванием на одном месте. Это неприятное состояние происходит из-за нарушения кровообращения или сдавливания нервных волокон.

Доктор Романенко также предупреждает, что онемение конечностей может быть признаком диабета, который вызывает повышенный уровень сахара в крови, ведущий к повреждению нервных волокон.

Врач отметила, что в некоторых случаях онемение рук и ног может указывать на наличие опухолей головного мозга. Эти симптомы также являются признаком вирусных инфекций. Романенко утверждает, что вирусы могут проникать в организм и поражать нервные волокна, вызывая боль или нарушение чувствительности.

Эксперт заявляет, что онемение и дискомфорт в ногах могут возникать и при поражении позвоночника. Романенко посоветовала обратиться к врачу, если подобные симптомы становятся частыми и постоянными.