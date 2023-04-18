 

Онемением конечностей могут проявляться диабет и опухоли мозга

18.04.2023, 13:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Татьяна Романенко, терапевт перечислила патологии, симптомами которых могут являться онемения конечностей.

Как правило, онемение ноги или руки может быть вызвано неудобной позой или слишком долгим пребыванием на одном месте. Это неприятное состояние происходит из-за нарушения кровообращения или сдавливания нервных волокон.

Доктор Романенко также предупреждает, что онемение конечностей может быть признаком диабета, который вызывает повышенный уровень сахара в крови, ведущий к повреждению нервных волокон.

Врач отметила, что в некоторых случаях онемение рук и ног может указывать на наличие опухолей головного мозга. Эти симптомы также являются признаком вирусных инфекций. Романенко утверждает, что вирусы могут проникать в организм и поражать нервные волокна, вызывая боль или нарушение чувствительности.

Эксперт заявляет, что онемение и дискомфорт в ногах могут возникать и при поражении позвоночника. Романенко посоветовала обратиться к врачу, если подобные симптомы становятся частыми и постоянными.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06.22 / Длинное вязаное, с V-образным вырезом и высоким воротником: стильные платья для девушек, предпочитающих распущенные волосы

30.09.22 / И зачем это всё? – Личное мнение

08.02.23 / В РФ начались продажи электрического седана BYD Seal

19.02.22 / Названы необычные признаки слежки за смартфоном

10.09.22 / Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды “зарубают” на корпоративах

03.12.22 / 5 лучших книг, которые помогут преодолеть трудности

02.12.21 / Политолог Мухин об угрозах Киева Минску: Украина может выстрелить себе в ногу

31.05.22 / В России бум строительства частных домов

30.08.22 / Розовые локоны – для холодного тона, фиолетовые – для теплого оливкового: как по оттенку кожи подобрать краску для волос (включая нетрадиционные цвета)

03.03.21 / Мнение: Российские реки скоро будут по колено

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика