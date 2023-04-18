 

Подмосковные хирурги спасли пациентку с опухолью мозга

18.04.2023, 13:00, Новости дня
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В больницу поступила подмосковной Коломны поступила женщина 40 лет с жалобами на постоянные головные боли, головокружения и повышенное давление. В ходе обследования врачи обнаружили в мозгу пациентки новообразование, сообщает телеканал 360.

Операцию проводили через височный доступ с помощью специального микроскопа. В результате операции хирурги удалили образование диаметром около 6 см, которое росло из оболочек головного мозга, пишут “Вести Подмосковья”. Пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.


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