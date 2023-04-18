От плохого к худшему — CNBC об экономической ситуации в Швеции

Швецию в этом году ожидает гораздо более резкое сокращение ВВП, чем в составленных ранее «мрачных» прогнозах, пишет CNBC со ссылкой на данные шведского правительства. Хотя инфляция начала снижаться, реальные зарплаты от неё отстают, а цены на недвижимость должны в скором времени снизиться на 25% от максимума.



AP

В понедельник правительство Швеции опубликовало данные, согласно которым в 2023 году страну ожидает гораздо более резкое сокращение ВВП, чем ожидалось, пишет CNBC. Таким образом, и без того мрачные прогнозы о состоянии шведской экономики только ухудшились.

Как рассказывает издание, в декабре Минфин предположил, что ВВП страны уменьшится на 0,7%, однако после новой оценки «сложной экономической обстановки» этот показатель изменили на 1%. «Мы столкнулись с серьёзными проблемами, но вместе их преодолеем», — сказала в понедельник в пресс-релизе министр финансов Элизабет Свантессон. Она добавила, что «многие люди с трудом сводят концы с концами, поэтому правительству важно бороться с инфляцией и поддерживать тех, кто находится в наиболее тяжёлой ситуации».

В октябре прошлого года шведское правительство уже назвало экономические прогнозы на 2023 год «мрачными» из-за ожидания рецессии. Последние данные по индексу потребительских цен показывают, что инфляция наконец начала снижаться, однако индексирование зарплат отстаёт, а в сфере недвижимости ожидается серьёзное снижение цен. В недавних прогнозах экономического роста Еврокомиссия поддержала такой пессимистичный настрой: Швеция оказалась единственной страной, где ожидается отрицательный рост ВВП в этом году на уровне 0,8%, при этом в 2024 году этот показатель составит 1,2% — самый низкий прирост после Италии.

Согласно данным по индексу потребительских цен, опубликованным в пятницу, общий показатель по сравнению с 9,4% в феврале снизился в марте до 8%, однако он по-прежнему намного выше необходимого центробанку уровня в 2%. В прошлом месяце в Государственном институте экономических исследований предположили, что инфляция (за исключением энергетики) останется высокой на протяжении всего года и только во втором квартале 2024 года наконец опустится ниже 2%. При этом аналитический центр предупредил, что экономика страны перейдёт в рост только к 2025 году, а предполагаемая рецессия может не закончиться до 2026 года.

Хотя наблюдаемая тенденция идёт в нужном направлении, шведские семьи вряд ли смогут ощутить её положительное влияние на себе, отмечается в статье. Согласно Индексу домохозяйств, предоставленному компанией Zmarta, с 2020 года траты шведов начали резко расти. Сейчас расходы на жильё, включая коммунальные услуги, налоги и выплату процентов, составляют 206 039 крон ($20 тыс.) в год, в то время как в первой половине 2020 года они составили 116 483 кроны в год.

В большинстве европейских городов реальные зарплаты отстают от заоблачной инфляции. В Швеции новое соглашение о заработной плате означает, что ориентировочное повышение реальных выплат составит 4,1% в 2023 году и 3,3% в 2024 году. Такие цифры намного ниже даже последних, не самых высоких показателей инфляции. По словам главного экономиста шведского банка SEB Йенса Магнуссона, благодаря новому соглашению Центробанк Швеции получает больше времени для обуздания инфляции, однако это означает, что население потеряет около 6—8 лет роста реальной зарплаты. Низкий доход стал катализатором протестов в некоторых частях Европы, но не в Швеции: профессор экономики и заместитель декана Гётеборгской школы бизнеса, экономики и права Ола Олссон рассказал американскому телеканалу, что люди в этой стране принимают снижение реальных зарплат как неизбежность.

Цены на недвижимость в Швеции долгое время оставались одними из самых стабильных в Европе и удивили экспертов последовательным ростом в феврале и марте. В то же время аналитики предупреждают о скором снижении. Датский Danske Bank недавно изменил предыдущий прогноз на падение цен на недвижимость с 20% на 25% от пика до минимума. Сейчас цены опустились на 12% по сравнению с пиком в феврале 2022 года — Danske Bank считает, что они «по-прежнему только на полпути к минимуму», пишет CNBC.