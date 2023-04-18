Foreign Affairs – США нельзя отказываться от вклада в европейскую безопасность

Многие американские эксперты призывают Вашингтон сместить фокус внимания с Европы на Азию ради эффективного противостояния с Китаем, пишет политолог Майкл Мазарр в своей статье для Foreign Affairs. Однако такой шаг лишь ослабил бы позиции США, считает автор. По мнению Мазарра, отмежевание США от Европы разрушит всю структуру сдерживания и приведёт к глобальному спаду американского влияния.



AP

Украинский кризис породил двоякую ситуацию в концепциях национальной безопасности США, пишет политолог Майкл Мазарр в своей статье для Foreign Affairs. С одной стороны, США и Европа резко нарастили своё сотрудничество: с другой стороны, появилась целая группа американских экспертов, призывающих резко сократить вовлечённость Вашингтона в европейские дела. Как отмечает автор, в эту группу экспертов влились радикальные ястребы, считающие, что США нужно сосредоточить всё своё внимание и ресурсы на главном конкуренте — Китае.

Конкретные требования этой группы зачастую размыты, пишет Мазарр. К примеру, радикалы требуют сокращения американского военного присутствия в Европе, а также наращивания европейской самостоятельности в области политики безопасности. Как отмечает автор, в теории, подталкивая своих европейских союзников к большей самостоятельности и выделяя дополнительные ресурсы для «разворота на Восток», Вашингтон действительно может начать проводить куда более эффективную политику в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что такой шаг приведёт лишь к ослаблению США в их конкуренции с Китаем, считает Мазарр.

Мазарр отмечает, что реальные траты США на оборону в Европе не так уж и велики. К примеру, в 2018 году общие затраты Вашингтона на свою европейскую архитектуру безопасности составили $36 млрд. Это менее 6% от годового американского оборонительного бюджета. Как пишет автор, единственный для США способ радикально сократить траты на оборону в Европе — это выход из НАТО. Однако такой шаг будет крайне рискованным. Таким образом, интересы США исключат вероятность радикального отмежевания от Европы, считает Мазарр.

Автор пишет, что теперь Индо-Тихоокеанский и европейский регионы тесно связаны, учитывая наращивание сотрудничества между Россией и Китаем. На этом фоне США не удастся сосредоточиться на одном регионе в ущерб другому. Кроме того, попытка перебросить американские силы из Европы в Индо-Тихоокеанский регион не приведут к укреплению позиций США, а лишь разрушат архитектуру сдерживания.

Также Мазарр пишет, что США извлекают прямые выгоды из своего членства в НАТО. В частности, европейские союзники могут помочь Вашингтону в его противостоянии с Китаем. Автор считает, что США не смогут в одиночку противостоять кампании Пекина, направленной на то, чтобы доминировать в международных институтах. Кроме того, Мазарр отмечает, что в случае выхода из НАТО резко снизится уровень глобального доверия к США. Как пишет Мазарр, вряд ли страны Индо-Тихоокеанского региона будут доверять государству, которое не сдерживает своих обязательств.