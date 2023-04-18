Скандалы: ФБР арестовало двух китайцев, открывших секретное отделение полиции КНР в Нью-Йорке

Они вместе с другими сотрудниками тайной полиции Китая преследовали диссидентов в США

Американский Минюст раскрыл масштабную сеть сотрудников тайной полиции Китая. Двое из них даже смогли открыть секретный полицейский участок в самом центре Нью-Йорка на Манхэттене. По версии прокуратуры и ФБР, агенты Пекина искали и ловили на территории США китайских диссидентов, а также через соцсети запугивали тех, кто не согласен с политикой правительства КНР. Когда секретный полицейский участок обнаружили, агенты смогли уничтожить улики, связывающие их с китайскими властями. За это им грозит до 20 лет тюрьмы.

Власти США обнаружили в Нью-Йорке секретное отделение китайской полиции и арестовали двух его сотрудников. Об этом 17 апреля сообщил американский Минюст.

«Сегодня федеральный суд в Бруклине предъявил обвинения двум лицам в связи с открытием и незаконной эксплуатацией иностранного полицейского участка, расположенного в Нижнем Манхэттене. Он представлял собой отделение Министерства общественной безопасности (MPS) Китая. «Гарри» Лу Цзяньван, 61 год, из Бронкса и Чэнь Цзиньпин, 59 лет, из Манхэттена были арестованы сегодня утром в своих домах в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что это первый случай, когда на территории США был фактически открыт полицейский участок другого государства. «КНР через свой репрессивную службу безопасности установила тайное физическое присутствие в Нью-Йорке для контроля и запугивания диссидентов критиков китайского правительства», — заявил помощник генпрокурора Мэтью Олсен.

Прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис рассказал, что арестованные китайцы выполняли поручения из Пекина. В частности, они помогали искать китайского диссидента, проживающего в США, а также препятствовали расследованиям американских правоохранительных органов. Пис назвал это вопиющим нарушением суверенитета США со стороны КНР.

По данным Минюста, Лу в прошлом тесно сотрудничал с правоохранительными органами Китая, в том числе и с MPS. С 2015 года он работал в тайной полиции КНР, где выполнял различные поручения властей, в том числе осуществлял репрессии по отношению к проживающим в США китайцам, недовольным политикой Пекина. В 2015 году он участвовал в акциях протеста в Вашингтоне во время визита председателя КНР Си Цзиньпина. В 2018 году Лу привлекали к поимке и возврату в Китай диссидента. А в 2022 году он вместе с сообщником пытался найти китайского активиста из Калифорнии, выступающего за демократические реформы в КНР.

В начале 2022 года «Гарри» Лу Цзяньван открыл полицейский участок в офисном здании в Чайнатауне на Манхэттене. Отделение работало до осени 2022 года. В этот момент об участке стало известно ФБР, после чего оба его сотрудника закрыли отделение и уничтожили документы, свидетельствовавшие о его деятельности.

В октябре во время обыска сотрудники бюро изъяли у Лу и Чэяа телефоны. Во время просмотра содержащейся в них информации ФБР обнаружило, что переписки с чиновником из MPS, от которого арестованные получали задания, были удалены.

Обоим китайцам предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью действия в качестве агентов иностранного государства. По этой статье им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на 5 лет. Однако по статье о воспрепятствовании правосудию китайцы могут сесть в тюрьму на 20 лет.

В этот же день Минюст предъявил обвинения еще 44 гражданам Китая, которых считает сотрудниками тайной полиции, участвовавшими в репрессивной деятельности на территории США. Отмечается, что большинство из обвиняемых находятся на территории КНР.

Власти США считают, что все они по заданиям MPS создавали тысячи поддельных аккаунтов в соцсетях для преследования и запугивания китайских диссидентов, проживающих на территории Соединенных Штатов. Обвиняемые использовали временные адреса электронной почты и имитировали общение и взаимодействие с другими пользователями, чтобы скрыть свою деятельность.

«MPS использовало этих оперативников для запугивания граждан китайского происхождения, которые имели смелость выступить против Коммунистической партии Китая — в одном случае тайно распространяя пропаганду, чтобы подорвать доверие к нашим демократическим процессам, а в другом — путем подавления свободы слова во время использования конференц-связи», — заявил представитель ФБР Курт Ронноу.

Прокурор Пис в свою очередь сообщил, что китайские власти используют свою полицию не как службу охраны закона и поддержания порядка, а как «фабрику троллей» для нападения на людей, которые неприемлемым, по мнению Пекина, образом высказываются о правительстве КНР.

Михаил Котляр

Оригинал материала: “Газета.ру”