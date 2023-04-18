 

«Бессмертного полка» не будет

18.04.2023, 11:59, Новости дня
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В этом году традиционное очное шествие «Бессмертного полка» не состоится.

Война в Украине– «Бессмертный полк» в этом году в целях безопасности пройдет в других форматах. Мы предлагаем почтить память своих героев в течение всего дня, выбирая те форматы, о которых мы сегодня говорили. 9 мая – это праздник и основным акцентом этого дня являются портреты наших героев, защищавших Родину. Каждый может выбрать удобный для себя формат Бессмертного полка и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались, – сказала на пресс-конференции Сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Акция «Бессмертный полк» проводится в России с 2012 года. Ее участники проходят по улицам городов с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны. В 2020 и 2021 годах акция прошла в онлайн-режиме в связи с пандемией коронавируса. В прошлом году в ней участвовали более 12 млн россиян, сообщало МВД.

В этом году День Победы в Москве и других российских городах пройдет в смешанном формате — в регионах планируются очные и онлайн-мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне, в том числе акция «Бессмертный полк».


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