 

Минфин выступает против идеи декларирования наличных денег, превышающих 1 миллион рублей

18.04.2023, 11:55, Разное
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В правительстве не обсуждается вопрос о декларировании гражданами денежных средств, превышающих 1 миллион рублей, и о необходимости предоставления объяснений об источнике их происхождения. Министерство финансов РФ не поддержало инициативу депутата Госдумы Анатолия Вассермана (“Справедливая Россия”, “Правда”) по этому вопросу.

Министерство финансов заявило в своем сообщении: “Эта инициатива не соответствует финансово-экономической политике и противоречит интересам граждан, которые имеют право решать, как им сберегать свои деньги”.

Ранее, 17 апреля, Анатолий Вассерман рассказал о разработке законопроекта, ужесточающий правила хранения наличных денег россиянами. Предлагается запретить хранение наличных сумм, превышающих 1 миллион рублей, без уведомления налоговых органов и объяснения их происхождения. В настоящее время эта инициатива проходит сбор мнений и отзывов.

Депутат отметил, что 1 миллион рублей – это приблизительная оценка.


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